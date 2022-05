Bij een raketaanval in de Oost-Oekraïense stad Severodonetsk zijn volgens Oekraïne maandag zeker tien burgerslachtoffers gevallen. Ondertussen hebben Oekraïense strijdkrachten rond het noordelijker gelegen Kharkiv de Russische grens bereikt.

Severodonetsk werd maandag lange tijd onder vuur genomen door Russische troepen, meldde de regionale gouverneur Serhiy Gaidai. Door bombardementen braken in verschillende wijken branden uit.

Als gevolg van de raketaanvallen zijn volgens Gaidai zeker tien burgers omgekomen in de oostelijke stad. Severodonetsk ligt midden in het Donetsbekken, zo'n 80 kilometer ten noordwesten van Luhansk en 120 kilometer ten noorden van Donetsk.

De Russen hebben het zwaartepunt van hun militaire capaciteit verplaatst naar het Donetsbekken. Ze willen naar eigen zeggen de onafhankelijkheid van de zelfbenoemde volksrepublieken Luhansk en Donetsk beschermen. Pro-Russische separatisten hebben in die regio's sinds 2014 enkele gebieden in handen.

Oekraïense troepen bereiken vanuit Kharkiv de Russische grens

Door de Russische terugtrekking slaagt Oekraïne er naar eigen zeggen in om de Russische troepen bij Kharkiv steeds verder terug te dringen.

Als gevolg van het tegenoffensief zouden de Oekraïense strijdkrachten in de buurt van Kharkiv de grens met Rusland hebben bereikt. Het Oekraïense ministerie van Defensie heeft in de nacht van zondag op maandag een video vrijgegeven waarop een tiental soldaten is te zien bij een grenspost.

Burgemeester Ihor Terekhov van Kharkiv zei zaterdag tegen de BBC dat het Oekraïense leger de Russen uit de stad heeft verdreven.

Kharkiv is na Kyiv de grootste stad van Oekraïne. In de miljoenenstad is sinds het begin van de oorlog in februari hevig gevochten. Het is onbekend hoeveel burgers en militairen daarbij om het leven zijn gekomen.