Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Finland en Zweden gaan beide zeer waarschijnlijk lidmaatschap van de NAVO aanvragen wegens de Russische invasie van Oekraïne. Regeringen van beide landen hebben daarvoor groen licht gegeven. Britse inlichtingendiensten maakten bekend dat Rusland grote verliezen lijdt en het momentum in Oost-Oekraïne kwijtraakt.

De Finse president Sauli Niinistö en premier Sanna Marin maakten zondag aan het einde van de ochtend bekend dat ze positief staan tegenover het aanvragen van lidmaatschap van de NAVO.

Het Finse parlement moet zich nog over het besluit buigen. Daarna is de aanvraag officieel. Dat lijkt echter een formaliteit: de verwachting is dat het parlement ook in gaat stemmen met de aanvraag. Woensdag wordt vermoedelijk het lidmaatschap van het westerse bondgenootschap aangevraagd.

In Zweden gebeurde zondag bijna hetzelfde. De sociaaldemocratische regeringspartij heeft zondag groen licht gegeven voor een aanvraag tot lidmaatschap van de NAVO.

Zweden gaf evenals Finland al aan voorbereidingen te treffen voor aansluiting bij het bondgenootschap. Ook in Zweden moet het parlement nog stemmen. De verwachting is ook daar dat dit het lidmaatschap niet in de weg zal staan.

Rusland ziet uitbreiding van de NAVO als een bedreiging voor de eigen veiligheid en heeft Finland en Zweden gewaarschuwd voor "serieuze militaire en politieke gevolgen".

Grote colonne evacués uit Mariupol komt aan in Zaporizhzhia

In Oekraïne is zondag een grote colonne met evacués uit het door Rusland verwoeste en bezette Mariupol aangekomen in Zaporizhzhia. Volgens Oekraïense autoriteiten gaat het om zo'n vijfhonderd tot duizend voertuigen. Daarmee is het de grootste evacuatie uit Mariupol sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari.

Na drie dagen wachten kreeg het konvooi met inwoners van de zuidelijke havenstad Mariupol zaterdag toestemming van de Russen om af te reizen naar de meer noordwestelijk gelegen stad Zaporizhzhia.

Mariupol is van strategisch belang voor Rusland en is voor een groot deel verwoest door onder meer zware bombardementen. De Azovstal-staalfabriek is het laatste bolwerk van Oekraïens verzet in de havenstad. Daar bevinden zich nog de laatste Oekraïense militairen die verzet bieden tegen de Russen.

Raketaanval op basis vlakbij grens met Polen

Op een militair complex in Javoriv in het westen van Oekraïne zijn zondag vier raketaanvallen uitgevoerd. Javoriv ligt niet ver van de grens met Polen.

Een commandant van de Oekraïense luchtmacht meldde eerder dat er vanaf de Zwarte Zee raketaanvallen waren uitgevoerd op de regio Lviv. Het was voor het eerst in ongeveer een week tijd dat het luchtalarm in de regio afging. Rusland heeft de aanvallen op het complex in Javoriv niet bevestigd. Volgens de eerste berichten zijn er geen slachtoffers gevallen, maar is er wel materiële schade.

Het Russische ministerie van Defensie deelde wel mee dat in de nacht van zaterdag op zondag met luchtaanvallen onder meer twee commandoposten en vier munitiedepots van de Oekraïense strijdkrachten zijn getroffen. Het ministerie meldde dat het ging om doelen in de regio Donetsk in Oost-Oekraïne. Ook zouden door artilleriebeschietingen 150 Oekraïense strijders zijn "vernietigd". Onafhankelijke bronnen hebben de Russische berichten niet bevestigd.

Rusland verliest momentum én een derde van de in Oekraïne ingezette grondtroepen

Britse inlichtingendiensten melden deze zondag dat Rusland in Oekraïne een derde van de grondtroepen én momentum verliest. Het Kremlin laat zich doorgaans niet uit over de geleden verliezen. Moskou erkende één keer dat "zware verliezen" waren geleden sinds het begin van de oorlog, maar die uitspraak dateert alweer van begin april.

Rusland zou zo'n 150.000 militairen naar Oekraïne hebben gestuurd. De Britten melden geen precieze cijfers van de verliezen aan Russische kant.

De afgelopen dagen kwamen meermaals berichten naar buiten over zware verliezen van Rusland. Zo zou een volledige Russische pantsercolonne met tientallen tanks zijn vernietigd toen een brug werd opgeblazen en zijn de Russen rondom miljoenenstad Kharkiv teruggedrongen naar de grens.