Op een militair complex in Javoriv in het westen van Oekraïne zijn zondag vier raketaanvallen uitgevoerd. Javoriv ligt niet ver van de grens met Polen. Ook zouden de Russen fosforbommen op de Azovstal-staalfabriek in Mariupol hebben gegooid.

Een commandant van de Oekraïense luchtmacht meldde eerder dat er vanaf de Zwarte Zee raketaanvallen waren uitgevoerd op de regio Lviv. Het was voor het eerst in ongeveer een week tijd dat het luchtalarm in de regio afging. Rusland heeft de aanvallen op het complex in Javoriv niet bevestigd. Volgens de eerste berichten zijn er geen slachtoffers gevallen, maar is er wel materiële schade.

Het Russische ministerie van Defensie deelde wel mee dat in de nacht van zaterdag op zondag met luchtaanvallen onder meer twee commandoposten en vier munitiedepots van de Oekraïense strijdkrachten zijn getroffen. Het ministerie meldde dat het ging om doelen in de regio Donetsk in Oost-Oekraïne. Ook zouden door artilleriebeschietingen 150 Oekraïense strijders zijn "vernietigd". Onafhankelijke bronnen hebben de Russische berichten niet bevestigd.

Fosforbommen na winst Oekraïne bij Songfestival

Rusland heeft volgens Oekraïne fosforbommen gegooid op de Azovstal-staalfabriek in Mariupol. Een adviseur van de burgemeester van de havenstad zegt dat dat gebeurde nadat Oekraïne het Eurovisie Songfestival had gewonnen. "De hel is naar de aarde gekomen. Naar Azovstal", schreef adviseur Petro Androesjtsjenko bij een video van de aanval. Daarop is ook artillerievuur te zien, maar de echtheid van de beelden kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Het gebruik van fosforbommen in bevolkte gebieden is internationaal verboden. Androesjtsjenko plaatste ook foto's van de vermeende fosforbommen met Russische teksten die lijken te wijzen op een verband met het Songfestival. "Kalusha, zoals gevraagd! Naar Azovstal", een vermoedelijke verwijzing naar de woorden van de zanger van het winnende Kalush Orchestra.

Hij had zaterdagavond om hulp gevraagd voor de door Russen bezette stad en de mensen die vastzitten op het terrein van de fabriek. In de belegerde staalfabriek houden Oekraïense strijders nog stand. Daar zouden nog ongeveer duizend mensen zijn, van wie er volgens Oekraïne een groot aantal gewond is.

Oekraïne wil het volgende Songfestival organiseren in Mariupol, het is nog niet bekend of dat daadwerkelijk gaat gebeuren.