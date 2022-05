Een grote colonne met evacués uit de verwoeste en door Russen bezette Oekraïense stad Mariupol is aangekomen in Zaporizhzhia. Volgens Oekraïense autoriteiten gaat het om zo'n vijfhonderd tot duizend voertuigen. Daarmee is het de grootste evacuatie uit Mariupol sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari.

Na drie dagen wachten kreeg het konvooi met inwoners van de zuidelijke havenstad Mariupol zaterdag toestemming van de Russen om af te reizen naar de meer noordwestelijk gelegen stad Zaporizhzhia.

Mariupol is van strategisch belang voor Rusland en is voor een groot deel verwoest door onder meer zware bombardementen. De Azovstal-staalfabriek is het laatste bolwerk van Oekraïens verzet in de havenstad. Daar bevinden zich nog de laatste Oekraïense militairen die verzet bieden tegen de Russen.

De afgelopen twee maanden vinden er af en toe evacuaties van burgers plaats vanuit Mariupol. De vlucht wordt vaak bemoeilijkt door het Russische leger.

De vluchtelingen kwamen in de nacht van zaterdag op zondag aan in Zaporizhzhia. Nikolai Pavlov (74) zei dat hij de afgelopen maand in een kelder heeft gewoond nadat zijn appartement was verwoest. Een familielid wist hem via "geheime omwegen" te evacueren. "We hebben het met moeite gered. We waren met veel oudere mensen. De reis was slopend, maar het was het waard", zei Pavlov tegen persbureau Reuters.