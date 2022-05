Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: in het oosten van Oekraïne wordt hevig gevochten. De burgemeester van Kharkiv zegt dat het Oekraïense leger de Russen daar heeft teruggedrongen. Volgens lokale journalisten zijn Oekraïense strijdkrachten ten noorden van de stad opgerukt tot de Russische grens.

Burgemeester Ihor Terekhov deed zijn uitspraken tegen de de BBC. Volgens hem is het Russische leger er eerder slechts een keer in geslaagd om een klein deel van Kharkiv in handen te krijgen.

Oekraïense troepen zouden bovendien delen van een Russische pantsercolonne hebben vernietigd terwijl die probeerde de rivier Siverskyi Donets over te steken. Dat zou blijken uit foto's en video's die zijn vrijgegeven door het Oekraïense leger. De beelden zijn nog bevestigd door een tweede, onafhankelijke bron.

Oekraïense journalisten melden dat het Oekraïense leger ten noorden van Kharkiv zou zijn opgerukt tot aan de nabijgelegen Russische grens. Dat zou kunnen kloppen, aangezien ze foto's publiceerden van zichzelf aan wat de Oekraïens-Russische grens lijkt.

Inwoners Kharkiv keren terug naar 'nog onveilige' stad

De gouverneur van de regio Kharkiv meldt dat gevluchte inwoners terugkeren om de verwoestingen in de stad op te ruimen. Hij waarschuwt dat het er nog onveilig kan zijn.

Kharkiv is met 1,4 miljoen inwoners de tweede stad van Oekraïne. De stad in het noordoosten is van strategisch belang vanwege de ligging vlak bij de Russische grens en het Donetsbekken. In die streek wonen veel separatisten die Rusland goedgezind zijn.

Grote colonne uit Mariupol mag naar Zaporizhzhia

Oekraïense media melden verder dat een colonne van vijfhonderd tot duizend auto's met inwoners van de zuidelijke havenstad Mariupol mag afreizen naar de meer noordwestelijke stad Zaporizhzhia. Dat heeft een adviseur van de burgemeester van Mariupol laten weten. De inwoners van de stad zouden drie dagen hebben gewacht om te mogen doorreizen op hun vlucht voor het oorlogsgeweld.

Mariupol is van strategisch belang voor Rusland. De Azovstal-staalfabriek is het laatste bolwerk van Oekraïens verzet in de havenstad. Dinsdag zouden in de fabriek nog honderd burgers schuilen voor de Russische aanvallen.

De Oekraïense autoriteiten meldden een paar dagen eerder nog dat in elk geval alle vrouwen, kinderen en ouderen na bemiddeling door de Verenigde Naties en het Rode Kruis waren geëvacueerd uit de fabriek. Het was op dat moment onduidelijk hoeveel van de ooit 400.000 inwoners van Mariupol nog ergens anders in de stad verbleven.

Zware omstandigheden in belegerde staalfabriek Mariupol

Een militair meldt vanuit de Azovstal-staalfabriek aan CNN dat de omstandigheden er zwaar zijn. Zo'n zeshonderd soms ernstig verminkte gewonde militairen zouden niet genoeg medische zorg krijgen en daardoor in sommige gevallen overlijden, terwijl het complex al weken door Rusland wordt belegerd. Artsen zouden door het gebrek aan medicijnen operaties moeten uitvoeren zonder verdoving.

Familieleden van de militairen in de staalfabriek roepen volgens CNN de Chinese president Xi Jinping op om te bemiddelen tussen hun geliefden en Rusland. Een paar dagen eerder deden ze een soortgelijk verzoek aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan heeft aangeboden de omsingelde gewonden via zee te evacueren. Oekraïne is blij met het aanbod, maar Rusland heeft nog niet ingestemd.

Oekraïne speculeert over einddatum oorlog

Het hoofd van de Oekraïense inlichtingendiensten Kirilo Boedanov denkt dat de oorlog in zijn land nog voor het einde van het jaar zal eindigen met een Russische nederlaag. Dat zei hij vrijdagavond bij de Britse omroep Sky News.

Het gaat om de meest gedetailleerde en optimistische prognose van een hooggeplaatste Oekraïense functionaris tot nu toe. De Oekraïense president Volodymr Zelensky was vlak voor de voorspelling van Boedanov voorzichtiger. Ook de Russische buitenlandminister Sergey Lavrov zegt niet te kunnen voorspellen hoe lang de oorlog tussen de twee landen nog gaat duren, meldt de BBC.

Volgens Boedanov gaat de oorlog zo goed dat Oekraïne tegen het einde van het jaar alle veroverde gebieden terug zal krijgen, inclusief het schiereiland de Krim en de Oost-Oekraïense Donetsbekken-regio. Het keerpunt zou in de tweede helft van augustus komen.

Rusland niet blij met toenadering buurland Finland tot NAVO

Verder is de Finse sociaaldemocratische regeringspartij door de invasie door Rusland van Oekraïne voorstander geworden van aansluiting bij de NAVO, liet premier en partijvoorzitter Sanna Marin zaterdag weten.

Finland wilde lange tijd niet bij de NAVO, maar door de Russische agressie is daar snel verandering in gekomen, ook onder de Finse bevolking. Het land deelt met Rusland een grens van zo'n 1.300 kilometer.

Om lid te worden moeten alle dertig NAVO-landen groen licht geven. Turkije liet eerder weten niet enthousiast te zijn, maar zegt nu niet per se tegen de eventuele komst van Finland en ook Zweden te zijn.

Finland gaat ervan uit dat NAVO-landen de Finnen al beschermen voordat het lidmaatschap officieel rond is, aangezien Rusland die stap "absoluut" ziet als een bedreiging en heeft gewaarschuwd voor militaire en politieke gevolgen. De Russische export van elektriciteit is dit weekend al stopgezet.

De Finse resident Sauli Niinisto en premier Marin gaven donderdag al goedkeuring aan de stap. Niinisto heeft de Russische president Vladimir Poetin zaterdag ingelicht over de plannen om lid te worden.