Oekraïense troepen hebben delen van een Russische pantsercolonne vernietigd die probeerde de rivier Siverskyi Donets over te steken, blijkt uit foto's en video's die zijn vrijgegeven door het Oekraïense leger.

Op de beelden zijn onder meer uitgebrande militaire voertuigen te zien en delen van een provisorische brug die gedeeltelijk onder water is gelopen. Persbureau Reuters heeft de beelden niet onafhankelijk kunnen verifiëren.

De spoorwegbrug die de oevers van de Siverskyi Donets-rivier met elkaar verbond, was eerder vernietigd door een raketaanval. De spoorwegbrug die de oevers van de Siverskyi Donets-rivier met elkaar verbond, was eerder vernietigd door een raketaanval. Foto: AFP

De Oekraïense troepen hebben Rusland verdreven uit Kharkiv, de op een na grootste stad van het land. Dat gebeurde tijdens de snelste opmars sinds de Russische troepen zich ruim een maand geleden terugtrokken uit Kyiv en het noordoosten om hun offensief te concentreren op het Donetsbekken nabij Rusland.

In Kharkiv, dat zwaar gebombardeerd is, is het de laatste twee weken rustig. Volgens journalisten van persbureau Reuters beheerst Oekraïne nu het gebied dat zich uitstrekt tot de rivier Siverskyi Donets, ongeveer 40 km (25 mijl) naar het oosten. Rusland blijft dorpen ten noorden van Kharkiv bombarderen.