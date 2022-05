Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Russische troepen hebben scholen gebombardeerd, vrouwenrechtenorganisaties zien een stijging in de vraag naar abortuspillen en de EU komt met nog eens voor een half miljard aan zware wapens.

Russische troepen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag scholen in de Oekraïense regio Chernihiv gebombardeerd. Dat liet president Volodymyr Zelensky in een videotoespraak weten.

"Natuurlijk vindt de Russische staat dat elke vorm van onderwijs haar alleen maar in de weg zit. Maar wat bereik je met het vernietigen van Oekraïense scholen? Alle Russische bevelhebbers die dergelijke bevelen geven zijn gewoon ziek."

Ook een raffinaderij in het centrale industriële centrum Kremenchuk werd aangevallen, net als de regio's Zaporizhzhia en het Donetsbekken.

Krementsjoek zwaar getroffen, Oekraïne weigert Slangeneiland op te geven

De Oekraïense stad Krementsjoek, een belangrijk industrieel knooppunt in het midden van het land, is donderdag getroffen door de zwaarste raketaanval sinds het begin van de Russische invasie. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky spreekt in zijn gebruikelijke toespraak van een "zinloze aanval", waarbij onder meer een olieraffinaderij werd getroffen.

Het Oekraïense persbureau UNIAN meldt op basis van de gouverneur van de regio dat er geen gewonden zijn gevallen bij de aanval. Zeker twaalf Russische raketten zouden verschillende doelwitten hebben geraakt. Vooral de raffinaderij kwam onder vuur te liggen.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je elke dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Verder is Oekraïne niet van plan het strategisch gelegen Slangeneiland op te geven aan het Russische leger. Het hoofd van de inlichtingendiensten Kirilo Boedanov zegt vrijdag voor het eiland te zullen blijven vechten "zolang dat nodig is".

Het eiland kreeg grote bekendheid op de eerste dag van de oorlog toen Oekraïense militairen de Russische marine te verstaan gaven dat ze weigerden te vertrekken van het eiland. "Russisch oorlogsschip, krijg de klere" zeiden ze tegen het marineschip de Moskva, dat later is gezonken, volgens Oekraïne door een raketaanval.

Mensen lopen langs het overblijfsel van een raket dat zich in het wegdek heeft geboord in Luhansk, in het oosten van Oekraïne. Mensen lopen langs het overblijfsel van een raket dat zich in het wegdek heeft geboord in Luhansk, in het oosten van Oekraïne. Foto: AP

Groeiende vraag naar abortuspillen in Oekraïne en Polen

Vrouwenrechtenorganisaties zien een stijging in de vraag naar abortuspillen sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Op dit moment gaan er leveringen naar dat land en naar buurland Polen, dat meer dan drie miljoen vluchtelingen opvangt. Het doel: veilige abortus mogelijk maken voor Oekraïense vrouwen die tijdens hun vlucht voor de oorlog ongewenst zwanger zijn geraakt.

Zeker 25 Oekraïense vrouwen werden verkracht door Russische soldaten in Bucha. Dat meldde de Oekraïense ombudsman Lyudmila Denisova in april aan de BBC. Negen van die vrouwen, de jongste pas veertien jaar oud, raakten zwanger. Hoeveel soortgelijke gevallen van seksueel geweld er zijn in heel Oekraïne, wordt nog onderzocht.

Bij Women on Web zagen ze met name een toename in het aantal aanvragen voor abortuspillen na het drama in Bucha, zegt directeur Venny Ala-Siurua tegen NU.nl.

EU steunt Oekraïne met nog eens half miljard euro voor zware wapens

De Europese Unie heeft nog eens een half miljard euro gedoneerd aan het fonds dat EU-landen kunnen gebruiken om wapens en militair materieel voor Oekraïne te bekostigen.

De bedoeling is dat het geld wordt gebruikt voor zware wapens voor Oekraïne, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell. Het totaalbedrag van het fonds komt nu op 2 miljard euro voor dit jaar.

Volgens Borrell is het duidelijk wat het Westen moet doen om de Russen in Oekraïne een halt toe te roepen. "Meer van hetzelfde: meer steun voor Oekraïne, inclusief militaire steun", zei hij in Duitsland, waar hij aanwezig is voor de G7-top.

30 Oekraïne berecht eerste Russische soldaat

Oekraïner en hond uit Mariupol lopen 225 kilometer naar veilig gebied

Een Oekraïense man en zijn hond hebben zichzelf in veiligheid gebracht door 225 kilometer aan oorlogsgebied te voet te overbruggen naar Zaporizhzhia. Wat de tocht extra bijzonder maakt, is dat de man vertrok uit het zwaar belegerde Mariupol, schrijft The Guardian vrijdag.

De 61-jarige Pedin nam op 20 april de beslissing om te vertrekken en begon drie dagen later te lopen. Op dat moment was Mariupol al twee maanden lang gebombardeerd en vrijwel even lang omsingeld. "Maar ik vertrok omdat de Russen mijn huis naderden en tijdens huiszoekingen mensen executeerden", beweert hij.

De Oekraïner wist uit de stad te ontsnappen door te ontglippen aan andere Russische soldaten die voedsel en water uitdeelden aan inwoners van de stad.

De tocht die de man aflegde vanuit Mariupol naar Zaporizhzhia. De tocht die de man aflegde vanuit Mariupol naar Zaporizhzhia. Foto: Bart-Jan Dekker

Inreisverbod voor 13 buitenlandse journalisten, onder wie een Nederlandse

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft de geheime dienst van het land in totaal dertien buitenlandse journalisten een inreisverbod opgelegd. Zij zijn vermoedelijk ook het land uitgezet.

Een van de journalisten die het land is uitgezet was de Nederlandse journalist Robert Dulmers, die daar werkte voor het Nederlands Dagblad. Hij publiceerde foto's van een raketinslag bij een olieopslag in de havenstad Odesa vlak na de gebeurtenis. Dulmers mag daardoor de komende tien jaar niet meer in Oekraïne komen.

De Oekraïense autoriteiten hebben vlak na de Russische inval strenge regels opgesteld voor het publiceren van doelen die door de Russen zijn bestookt. Ook over posities van het Oekraïense leger mag onder de staat van beleg niet bericht worden. Journalisten die de regels overtreden kunnen beschuldigd worden van spionage.