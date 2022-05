Oekraïense vrouwen die naar Polen zijn gevlucht, moeten toegang krijgen tot geboortebeperkende middelen en hebben recht op abortus. Dat zegt de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) vrijdag. De organisatie maakt zich zorgen of Oekraïners die tijdens de oorlog verkracht zijn wel een abortus kunnen krijgen in Polen.

Volgens de UNHCR voldoet de abortuswetgeving van Polen niet aan de internationale normen. Sinds 2020 is abortus alleen nog in uitzonderlijke gevallen toegestaan in het land. Tegen die beslissing werd in Polen veel gedemonstreerd, maar de conservatieve regering houdt vast aan de strenge regels.

Bij de VN komen meldingen uit Oekraïne binnen dat mensen verkracht worden door Russische soldaten. Toezichthouders proberen die berichten te onderzoeken.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn al meer dan drie miljoen Oekraïners naar Polen gevlucht. Vrouwenrechtenorganisaties zien in dezelfde periode al een stijging in de vraag naar abortuspillen, met name vanuit Polen en Oekraïne.