De Europese Unie heeft nog eens een half miljard euro gedoneerd aan het fonds dat EU-landen kunnen gebruiken om wapens en militair materieel voor Oekraïne te bekostigen.

De bedoeling is dat het geld wordt gebruikt voor zware wapens voor Oekraïne, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell. Het totaalbedrag van het fonds komt nu op 2 miljard euro voor dit jaar.

Volgens Borrell is het duidelijk wat het Westen moet doen om de Russen in Oekraïne een halt toe te roepen. "Meer van hetzelfde: meer steun voor Oekraïne, inclusief militaire steun", zei hij in Duitsland, waar hij aanwezig is voor de G7-top.

Het geld wordt volgens de Spanjaard niet gebruikt voor gevechtsvliegtuigen, maar enkel voor de aanschaf van zware wapens als tanks en geschut. "Zaken die nodig zijn voor dit soort oorlogsvoering." Het Westen leverde Oekraïne aanvankelijk alleen lichte verdedigingswapens, maar dat is de laatste weken veranderd.

Russische aanval gericht op Oost-Oekraïne

De Russische aanval is nu vooral gericht op het oosten van Oekraïne. Daar heeft het Oekraïense leger zwaar wapentuig nodig om stand te kunnen houden en tegenaanvallen te lanceren.

EU-landen die Oekraïne willen helpen zich tegen Rusland te verdedigen, kunnen wapenleveranties declareren bij het fonds. De zogeheten 'vredesfaciliteit' wordt gevuld met bijdragen van de lidstaten, die dus moeten bijleggen om het fonds uit te breiden.