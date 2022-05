Een Oekraïense man en zijn hond hebben zichzelf in veiligheid gebracht door 225 kilometer aan oorlogsgebied te voet te overbruggen naar Zaporizhzhia. Wat de tocht extra bijzonder maakt, is dat de man vertrok uit het zwaar belegerde Mariupol, schrijft The Guardian vrijdag.

De 61-jarige Pedin nam op 20 april de beslissing om te vertrekken en begon drie dagen later te lopen. Op dat moment was Mariupol al twee maanden lang gebombardeerd en vrijwel even lang omsingeld. "Maar ik vertrok omdat de Russen mijn huis naderden en tijdens huiszoekingen mensen executeerden", beweert hij.

De Oekraïner wist uit de stad te ontsnappen door te ontglippen aan andere Russische soldaten die voedsel en water uitdeelden aan inwoners van de stad. In gesprek met de Britse krant vertelt hij dat het hem alleen al uren kostte om de stad te verlaten en dat hij talloze lichamen, inslagkraters en verwoeste gebouwen zag. Dat terwijl tussen zijn huis en de rand van de stad maar 5 kilometer zit.

Pedin vertelt dat hij langs afgronden moest balanceren en dat hij moest uitkijken voor landmijnen, terwijl hij zijn negenjarige hond Zhu-Zhu én 50 kilo aan bagage met zich meedroeg. "Bij een brug moest ik Zhu-Zhu aan mijn buik vastbinden en 30 meter over een smalle balk wandelen", citeert The Guardian hem.

Volgens Pedin worden vluchtende Oekraïners geïntimideerd door Russische troepen en pro-Russische separatisten. Zo kwam hij onderweg nog kort in handen van separatisten en mocht hij alleen verder reizen nadat ze hem een nieuw 'paspoort' hadden gegeven.

Overigens is het onduidelijk hoelang Pedin in veiligheid zal verkeren in Zaporizhzhia: die stad bereidt zich momenteel voor op een grote veldslag tegen de Russen.