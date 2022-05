Russische troepen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag scholen in de Oekraïense regio Chernihiv gebombardeerd. Dat liet president Volodymyr Zelensky in een videotoespraak weten.

"Natuurlijk vindt de Russische staat dat elke vorm van onderwijs haar alleen maar in de weg zit. Maar wat bereik je met het vernietigen van Oekraïense scholen? Alle Russische bevelhebbers die dergelijke bevelen geven zijn gewoon ziek."

Ook een raffinaderij in het centrale industriële centrum Kremenchuk werd aangevallen, net als de regio's Zaporizhzhia en het Donetsbekken.

"Het zijn lafaards, en ze proberen de waarheid te verbergen achter raketten, luchtaanvallen en artilleriebeschietingen", zei Zelensky. "Daarom is het onze taak om te vechten tot we onze doelen in deze oorlog hebben bereikt: het bevrijden van ons land en ons volk en het veiligstellen van onze veiligheid."

In zijn videotoespraak op de Internationale Dag van de Verpleegkunde bedankte Zelensky de verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers van zijn land voor hun aandeel in de strijd. Hij zei dat het Russische leger sinds het begin van de invasie van Oekraïense 570 medische voorzieningen heeft beschadigd en 101 ziekenhuizen volledig heeft verwoest.