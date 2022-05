Uit bewakingsbeelden van een autodealer in een buitenwijk van Kyiv blijkt wederom dat Russische soldaten onschuldige burgers doden. De Verenigde Naties benoemt donderdag de duizend lichamen van omgekomen burgers in het gebied rond Kyiv. De VN-Mensenrechtenraad heeft ingestemd met een onderzoek naar de vermeende Russische wandaden.

BBC en CNN publiceerden vandaag beelden afkomstig van 16 maart waarop te zien is dat Russische soldaten twee ongewapende burgers in Kyiv doodschoten. CNN heeft de beelden geverifieerd en de slachtoffers geïdentificeerd.

Een van de doodgeschoten mannen was de eigenaar van een autozaak die geplunderd werd door vijf Russische soldaten. De tweede man was de 68-jarige bewaker van het bedrijf.

Op de bewakingsbeelden is eerst te zien hoe de Oekraïners naar de Russen toelopen. De groep soldaten is op dat moment aan het inbreken in de autozaak van de eigenaar, die zijn handen in de lucht houdt. De soldaten fouilleren de twee mannen, waarop de twee na een praatje nonchalant weglopen.

Dan schieten de Russische soldaten de mannen in hun rug, waarna ze neervallen op straat. Even later is te zien dat de beveiliger opstaat en zichzelf in veiligheid brengt. Hij overleed later alsnog aan zijn verwondingen.

In de afgelopen weken zijn al zeker duizend lichamen van omgekomen burgers gevonden in het gebied rond Kyiv, meldt hoge commissaris voor de mensenrechten Michelle Bachelet donderdag namens de Verenigde Naties. Volgens haar stapelt het bewijs zich op dat Russische troepen zich in Oekraïne schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden.

"Het is schokkend om te zien op welke schaal deze onwettige moorden, inclusief strandrechtelijke executies, hebben plaatsgevonden ten noorden van Kyiv", zei Bachelet in een videotoespraak aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

"We hebben informatie over driehonderd van dit soort moorden, maar dat aantal zal oplopen zodra nieuw bewijs aan het licht komt. Burgers werden gedood terwijl ze de straat overstaken of hun schuilplaats verlieten om voedsel en water te zoeken. Anderen werden gedood terwijl ze in hun auto probeerden te ontkomen."

De hoogste VN-vertegenwoordiger op het gebied van mensenrechten voegde eraan toe dat veel van het verkennend onderzoek lijkt te wijzen op oorlogsmisdaden door Russische troepen tegen de Oekraïense bevolking.

Voor het eerst leidt een oorlogsmisdaad in Oekraïne ook daadwerkelijk tot vervolging. Zo wordt een 21-jarige Russische sergeant het eerste lid van de Russische krijgsmacht dat wordt vervolgd sinds de invasie. Dit maakte de procureur-generaal van Oekraïne woensdag bekend, schrijft The New York Times.

De man wordt ervan verdacht dat hij op 28 februari, vier dagen na de Russische invasie, een ongewapende burger op een fiets heeft neergeschoten. Hij liet het 62-jarige slachtoffer dood achter aan de kant van de weg.

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft ingestemd met het onderzoeken van vermeende wandaden door het Russische leger in Oekraïne. Een grote meerderheid stemde voor een voorstel van Oekraïne om de gebeurtenissen in Kiev en andere regio's in februari en maart te onderzoeken.

De VN-Mensenrechtenraad die in het Zwitserse Genève zetelt, bestaat uit vertegenwoordigers van 47 staten. China en Eritrea stemden tegen het voorstel. Daarnaast waren er twaalf onthoudingen. Rusland is uit de raad geschorst, waarop het land haar lidmaatschap beëindigde.

De inval in Oekraïne heeft Finland donderdag een stap dichterbij het NAVO-lidmaatschap gebracht. De Finse president Sauli Niinistö en de Finse premier Sanna Marin gaven donderdag hun goedkeuring aan de toetreding van hun land tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. De Finnen vragen het lidmaatschap naar verwachting zaterdag aan.

"Een NAVO-lidmaatschap zou de veiligheid van Finland versterken", aldus de president en de premier in een gezamenlijke verklaring. Daarin schrijven ze ook dat hun land "onmiddellijk" een aanvraag moet indienen. "We hopen dat de stappen die nog nodig zijn om dit besluit te nemen de komende dagen snel worden gezet."

Sinds de oorlog in Oekraïne gaan er in Finland steeds meer stemmen op om aan te sluiten bij de NAVO, om zo het land te beschermen tegen de dreiging vanuit Rusland. Finland deelt een 1.300 kilometer lange grens met Rusland. "De oorlog in Oekraïne heeft onze veiligheid aangetast, maar er is geen directe bedreiging", schrijven de Finse leiders daarover.