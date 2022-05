Russische soldaten hebben twee ongewapende burgers doodgeschoten na een korte ontmoeting in een buitenwijk van de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Op bewakingsbeelden van 16 maart, die in handen zijn van BBC en CNN, is te zien hoe de soldaten de Oekraïense mannen in hun rug schieten.

CNN heeft de beelden geverifieerd en de slachtoffers geïdentificeerd. Een van hen was de eigenaar van een autozaak die geplunderd werd door vijf Russische soldaten. De tweede man was een 68-jarige bewaker van het bedrijf.

Op de bewakingsbeelden is eerst te zien hoe de Oekraïners naar de Russen toelopen. De groep soldaten is op dat moment aan het inbreken in de autozaak van de eigenaar, die zijn handen in de lucht houdt. De soldaten fouilleren de twee mannen, waarop de twee na een praatje nonchalant weglopen.

Dan schieten de Russische soldaten de mannen in hun rug, waarop ze neervallen op straat. Even later is te zien dat de beveiliger opstaat en zichzelf in veiligheid brengt. Hij overleed later alsnog aan zijn verwondingen.

Een topaanklager in Oekraïne zegt dat het incident na het bekijken van de video wordt onderzocht als een oorlogsmisdaad. CNN heeft het Russische ministerie van Defensie tevergeefs om uitleg gevraagd. Er kwam geen reactie. Het doodschieten van ongewapende burgers is een oorlogsmisdaad.