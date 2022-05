Via organisatie RefugeeHomeNL zijn 161 Oekraïense vluchtelingen bij 73 gasthuishouden geplaatst. Dat laat een woordvoerder van het Rode Kruis, die namens RefugeeHomeNL spreekt, desgevraagd weten aan NU.nl. Ondanks een "ruim aanbod" van ruim tienduizend gezinnen en een beperkte vraag van Oekraïners, zegt de organisatie dat het aantal haar niet tegenvalt.

Oekraïense vluchtelingen worden in Nederland vooral opgevangen door gemeenten, maar ze kunnen ook worden gekoppeld aan een gasthuishouden. Dat doet RefugeeHomeNL, dat bestaat uit het Leger des Heils, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, NLvoorelkaar en Takecarebnb.

Tot nu toe meldden zo'n 32.300 gasthuishoudens zich bij de hulporganisaties, waarvan 10.400 na een matchingprocedure geschikt zijn bevonden.

Sinds de start van het Rode Kruis-project in maart zijn 161 Oekraïners bij Nederlandse huishoudens ondergebracht. Dit gebeurt in pilotprojecten in de regio's Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam. In sommige gevallen worden ze afzonderlijk bij een gasthuishouden geplaatst, maar bijvoorbeeld moeders met kinderen worden wel samen bij een gezin of huishouden ondergebracht. Voor zover bekend is geen van de geplaatste Oekraïners weer uit het gasthuishouden vertrokken.

'Insteek is: mocht het nodig zijn, dan staan we klaar'

De vraag naar plaatsing is nog beperkt. "Dat is op zich een prettige positie voor ons", zegt de woordvoerder, die benadrukt dat er veel komt kijken bij het plaatsen van zo'n grote hoeveelheid mensen. "Hoe meer mensen bereid zijn, hoe fijner. Als grote aantallen vluchtelingen zich melden, dan kun je ze in ieder geval koppelen."

Ze wil dan ook niet zeggen dat het tegenvalt dat er weinig mensen gebruik van maken. "De insteek is vanaf het begin af aan al geweest: mocht het nodig zijn, dan staan we klaar."

De pilots zijn vooral bedoeld om lering uit te trekken voor de uiteindelijke landelijke uitrol van de particuliere opvang, vervolgt ze. Daarvoor wil de organisatie bij zo'n 140 gezinnen vluchtelingen hebben geplaatst. "Dat vinden we een mooi aantal om er in het algemeen iets over te kunnen zeggen. Dan weten we of het zin gaat hebben om de opvang op deze manier aan te pakken."

Los van het RefugeeHomeNL-initiatief worden er ook nog Oekraïners opgevangen via bijvoorbeeld kerken en lokale acties. Stichting NuTwente liet na publicatie van dit bericht op NU.nl weten zo'n 200 Oekraïeners in 70 gasthuishoudens te hebben geplaatst. Via de diaconie van de kerken in Utrecht zouden al zo'n 350 Oekraïners in 200 gastgezinnen zijn gehuisvest.

NU.nl probeert momenteel in kaart te brengen welke initiatieven er nog meer zijn, om zo een completer beeld te krijgen. Ben jij bij zo'n regionaal, kerkelijk of ander initiatief betrokken? Laat het ons weten via redactie@nu.nl. Alvast bedankt!