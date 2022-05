Nederland stuurt vijf pantserhouwitsers naar Oekraïne, schrijft minister Kajsa Ollongren (Defensie) donderdag in een Kamerbrief. De totale waarde van de geboden militaire hulp aan het belegerde Oost-Europese land loopt daardoor op tot 102 miljoen euro.

Het kabinet heeft declaraties ingediend bij de Europese Vredesfaciliteit om voor de leveringen gecompenseerd te worden. Nederland kan daardoor tot dusver zeker 12,8 miljoen euro tegemoetzien. "De uitkomsten van overige declaraties volgen op een later moment", aldus Ollongren.

De pantserhouwitser is het zwaarste geschut waarover de Nederlandse landmacht beschikt. Met het wapen kunnen doelen tot op 40 tot 50 kilometer afstand getroffen worden.

Nederland verricht de levering samen met Duitsland. Onze oosterburen leveren zeven pantserhouwitsers, verzorgen trainingen en leveren ook benodigde munitie.

De regering in Kyiv had om langeafstandswapens gevraagd. De huidige strijd in Oost-Oekraïne vergt ander gevechtsmateriaal dan de oorlog eerder deed. Eerder werden vooral grote steden belegerd. Met de pantserhouwitsers kan Oekraïne zich verdedigen tegen de Russische langeafstandswapens. Voordat de wapens gebruikt kunnen worden, hebben de Oekraïense strijdkrachten nog wel training nodig, erkende Kyiv.

Nederland bezit in totaal 54 pantserhouwitsers. De Koninklijke Landmacht heeft zich tegen de levering verzet, omdat het eigen leger met allerlei tekorten kampt. Ollongren zegt echter dat het "onverminderd van belang is om bij te blijven dragen aan de Oekraïense zelfverdediging en afschrikking van de Russische Federatie".