In de afgelopen weken zijn al zeker duizend lichamen van omgekomen burgers gevonden in het gebied rond Kyiv. Dat meldt de hoge vertegenwoordiger namens de Verenigde Naties voor mensenrechten Michelle Bachelet donderdag. Volgens haar stapelt het bewijs zich op dat Russische troepen zich in Oekraïne schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden.

"Het is schokkend om te zien op welke schaal deze onwettige moorden, inclusief strandrechtelijke executies, hebben plaatsgevonden ten noorden van Kyiv", zei Bachelet in een videotoespraak aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

De hoogste VN-vertegenwoordiger op het gebied van mensenrechten voegde eraan toe dat veel van het verkennend onderzoek lijkt te wijzen op oorlogsmisdaden door Russische troepen tegen de Oekraïense bevolking.

De Mensenrechtenraad beslist donderdag of er een officieel onderzoeksteam wordt samengesteld om mogelijke oorlogsmisdaden van Russische troepen in Oekraïne te onderzoeken. Dat onderzoek zou moeten uitwijzen of er in februari en maart oorlogsmisdaden hebben plaatsgevonden rond Kyiv en in andere regio's.

Rusland ontkent burgerslachtoffers te maken in Oekraïne, maar de situatie in steden als Bucha spreekt dat tegen. In die voorstad van Kyiv werden na de Russische terugtrekking in april honderden gedode burgers gevonden.

Dinsdag meldde de VN al dat het werkelijke aantal burgerdoden in Oekraïne "vele duizenden slachtoffers" groter is dan het huidige geregistreerde aantal van 3.381.