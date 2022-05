Een 21-jarige Russische sergeant is het eerste lid van de Russische krijgsmacht dat sinds de invasie van Oekraïne wordt vervolgd voor oorlogsmisdaden, maakte de procureur-generaal van Oekraïne woensdag bekend aldus The New York Times.

De man wordt ervan verdacht dat hij op 28 februari, vier dagen na de Russische invasie, een ongewapende burger op een fiets heeft neergeschoten. Hij liet het 62-jarige slachtoffer dood achter aan de kant van de weg.

De Oekraïense procureur-generaal Iryna Venediktova maakte de resultaten bekend van onderzoek dat is uitgevoerd door de Oekraïense veiligheidsdienst.

De verdachte sergeant en vier andere militairen waren op 28 februari op de vlucht voor Oekraïense troepen. Ze stalen een auto onder bedreiging van een vuurwapen en reden naar Chupakhivka, een dorp in de regio Sumy, zo'n 200 mijl ten oosten van Kyiv.

Daar kreeg de militair opdracht om de burger te doden zodat die hen niet zou aangeven. Hij schoot met een kalashnikovgeweer uit het raam van de auto op het hoofd van de man en doodde hem ter plaatse, op slechts enkele tientallen meters van zijn huis.

De sergeant zit in voorarrest in Oekraïne. Hij kan tien tot vijftien jaar gevangenisstraf krijgen. Het was niet duidelijk hoe en wanneer hij is aangehouden. De datum van het historische proces is evenmin bekend.

Onderzoekers verzamelen bewijs van oorlogsmisdaden

Zowel Oekraïense als internationale onderzoekers hebben zich enorme inspanningen getroost om bewijzen van mogelijke oorlogsmisdaden te verzamelen in gebieden waaruit Russische troepen zich hebben teruggetrokken.

Honderden lichamen zijn geborgen voor forensisch onderzoek, en functionarissen van de Verenigde Naties sturen meer middelen naar de Oekraïense autoriteiten om de toenemende berichten over verkrachtingen door Russische soldaten te helpen vervolgen.