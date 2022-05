Oekraïne boekt terreinwinst in het noordoosten nabij de miljoenenstad Kharkiv. De Russen worden daar teruggedrongen naar de grens, meldt Oekraïne. Militair experts verwachten een patstelling met Rusland, maar de Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt dat de Russen ook in zuidelijke plaatsen als Mariupol zullen vertrekken.

Oekraïne heeft Rusland voorgesteld om zwaargewonde verdedigers in de Azovstal-fabriek in de haven van Mariupol te ruilen voor Russische krijgsgevangenen, zei vicepremier Iryna Vereshchuk woensdag. "Er is nog geen overeenstemming. De onderhandelingen gaan door", zei ze in een online post.

De Oekraïense militairen in de belegerde staalfabriek Azovstal in Mariupol, die het laatste bolwerk van verzet zijn tegen de Russische troepen in de zuidelijke havenstad, lieten zondag nog weten dat overgave geen optie is.

Volgens Oekraïne bevinden zich er nog meer dan duizend strijders. Honderden van hen zijn gewond, deels zwaargewond. De vicepremier had eerder al gezegd dat ze met spoed moeten worden geëvacueerd.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je elke dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Terreinwinst in noordoost-Oekraïne bij Kharkiv

Noordwaarts hebben Oekraïense strijdkrachten terreinwinst geboekt op de Russen, namelijk ten noorden van miljoenenstad Kharkiv, zegt Kyiv. Meerdere dorpen en voorsteden zijn ingenomen en de Russen worden in het noordoosten van het land teruggedrongen naar de grens.

De dorpen Cherkaski Tyshky, Ruski Tyshki, Borshchova en Slobozhanske zijn allemaal terug in Oekraïense handen, citeert BBC News het Oekraïense leger. In de dorpen zijn "dodelijke boobytraps" achtergelaten, zegt gouverneur Oleg Synegubov. "De vijand wil zoveel mogelijk burgerdoden veroorzaken", zegt hij.

Doordat de Oekraïense troepen oprukken, wordt het voor de Russen moeilijker om miljoenenstad Kharkiv te bestoken met raketten. De stad telde voor de oorlog anderhalf miljoen inwoners en wordt al ruim twee maanden lang iedere dag gebombardeerd, met veel doden tot gevolg.

Verenigde Staten: Poetin bereidt zich voor op een langdurig conflict

Het Oekraïense succes nabij Kharkiv luidt een nieuwe oorlogsfase in, zeggen militaire experts. Topambtenaren bij Amerikaanse inlichtingendiensten zien dat Poetin zich voorbereidt op een langdurig conflict. Daarbij zou hij uiteindelijk ook geen genoegen meer nemen met een overwinning in het Donetsbekken, zegt inlichtingenchef Avril Haines.

Scott Berrier, hoofd van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst, ziet dat de strijdende partijen in een patstelling zijn terechtgekomen: ze boeken beide geen of amper vooruitgang. "De Russen proberen momenteel met wrede militaire methodes het verzet in het oosten te breken", voegt hij eraan toe.

113 Hoe Oekraïne met nieuwe NAVO-wapens Russische artillerie wil stoppen

Zelensky wil dat tegenoffensief doorstoot naar zuidoosten

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky prees in een videoboodschap de successen van het Oekraïense leger. Hij bevestigde dat de Russen "geleidelijk" uit het noordoosten worden verdreven en zei dat het tegenoffensief "een verschuiving van het momentum van de oorlog kan betekenen".

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt dat uiteindelijk ook Kherson, Melitopol, Berdiansk, Mariupol en meer belegerde steden uit Russische handen worden genomen.

De Oekraïense stad Izyum in het noordoosten van Oekraïne had een tegenslag te verwerken. Onder het puin van een ingestort gebouw zijn 44 lichamen van burgers gevonden. De gouverneur van de regio Kharkiv laat weten dat de burgers zijn omgekomen toen het gebouw van vijf verdiepingen begin maart instortte. Izyum ligt al weken in de frontlinie van de oorlog in Oekraïne en is zwaar gebombardeerd.

Verder meldt het Russische persbureau RIA dat een persoon in een Russisch dorp gewond is geraakt door beschietingen van Oekraïense troepen. Het dorp zou in de regio Belgorod liggen, dichtbij de grens met Oekraïne.

Zweden en Finland krijgen rugdekking van Verenigd Koninkrijk

Op diplomatiek vlak zijn er ontwikkelingen buiten de landsgrenzen van Rusland en Oekraïne. Premier Boris Johnson heeft namelijk bekendgemaakt dat hij militaire hulp biedt aan Zweden of Finland, mochten de landen worden aangevallen tijdens de overgangsperiode naar een NAVO-lidmaatschap.

Sinds Rusland Oekraïne binnenviel, overwegen Finland en Zweden om lid te worden van het militaire bondgenootschap NAVO. Gevreesd wordt voor mogelijke represailles vanuit Rusland.

Het toetreden van Zweden en Finland tot de NAVO zou een historische ommezwaai zijn voor de Scandinavische regio en zou de militaire balans in Europa ingrijpend veranderen. Op 12 mei zal Finland officieel besluiten een lidmaatschapsverzoek in te dienen en op 13 mei neemt Zweden die beslissing, meldde persbureau Reuters dinsdag.

Voordat de landen officieel bij de NAVO horen, is er sprake van een overgangsperiode. In die overgangsperiode zijn beide landen nog niet beschermd door Artikel 5 van de NAVO. Daarin staat dat een aanval op een van de NAVO-landen wordt gezien als een aanval op alle lidstaten.