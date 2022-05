Oekraïense strijdkrachten hebben ten noorden van miljoenenstad Kharkiv terreinwinst geboekt op de Russen, zegt Kyiv. Meerdere dorpen en voorsteden zijn ingenomen en de Russen worden in het noordoosten van het land teruggedrongen naar de grens. Volgens de Verenigde Staten is er sprake van een patstelling en bereidt de Russische president Vladimir Poetin zich voor op een lange oorlog.

De dorpen Cherkaski Tyshky, Ruski Tyshki, Borshchova en Slobozhanske zijn allemaal terug in Oekraïense handen, citeert BBC News het Oekraïense leger.

In de dorpen zijn "dodelijke boobytraps" achtergelaten, zegt gouverneur Oleg Synegubov. "De vijand wil zoveel mogelijk burgerdoden veroorzaken", sneert hij.

Doordat de Oekraïense troepen oprukken, wordt het voor de Russen moeilijker om miljoenenstad Kharkiv te bestoken met raketten. De stad telde voor de oorlog anderhalf miljoen inwoners en wordt al ruim twee maanden lang iedere dag gebombardeerd, met veel doden tot gevolg.

Zelensky wil dat tegenoffensief doorstoot naar zuidoosten

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky prees in een videoboodschap de successen van het Oekraïense leger. Hij bevestigde dat de Russen "geleidelijk" uit het noordoosten worden verdreven en zei dat het tegenoffensief "een verschuiving van het momentum van de oorlog kan betekenen".

Zelensky hoopt dat het tegenoffensief zich langzaam uitbreidt naar het zuidoosten. Hij wil dat uiteindelijk ook Kherson, Melitopol, Berdiansk, Mariupol en meer belegerde steden uit Russische handen worden genomen, maar waarschuwt voor voorbarige euforie. "Het is niet nodig om morele druk te creëren waardoor wekelijks of dagelijks overwinningen worden verwacht."

Verenigde Staten: Poetin bereidt zich voor op een langdurig conflict

Het Oekraïense succes nabij Kharkiv luidt een nieuwe fase in de oorlog om Oost-Oekraïne in, zeggen militaire experts. Zij wijzen erop dat Rusland in de voorgaande weken tevergeefs probeerde op te rukken en dat het nu de beurt aan Oekraïne is om een tegenoffensief op te zetten en Russische toevoerlijnen te breken.

Een presidentieel adviseur van Zelensky beweerde vorige week echter dat van een grootschalig tegenoffensief voorlopig nog geen sprake is. Dat zou pas op zijn vroegst medio juni kunnen.

Desondanks zien topambtenaren bij Amerikaanse inlichtingendiensten dat Poetin zich voorbereidt op een langdurig conflict. Daarbij zou hij uiteindelijk ook geen genoegen meer nemen met een overwinning in het Donetsbekken, zegt inlichtingenchef Avril Haines.

Scott Berrier, hoofd van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst, ziet dat de strijdende partijen in een patstelling zijn terechtgekomen: ze boeken beide geen of amper vooruitgang. "De Russen proberen momenteel met wrede militaire methodes het verzet in het oosten te breken", voegt hij eraan toe.