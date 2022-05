Het werkelijke aantal burgerdoden in Oekraïne is "vele duizenden slachtoffers" groter dan het huidige geregistreerde aantal van 3.381, hebben de Verenigde Naties dinsdag erkend. Tegelijkertijd meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) dat inmiddels meer dan acht miljoen Oekraïners ontheemd zijn geraakt.

Het huidige dodental in Oekraïne werd berekend door 55 monitorteams van de VN in het land. Het merendeel van de burgers kwam om het leven door artillerievuur, raketaanvallen en andere explosieven.

Matilda Bogner, hoofd van het VN-team dat mensenrechten monitort, zegt dat de VN binnenkort met een schatting van het aantal slachtoffers komt.

De VN zou vooral moeite hebben om het aantal slachtoffers in Mariupol te tellen. "Het is een zwart gat", verzucht Bogner. "Het is ontzettend moeilijk om toegang te krijgen en informatie te verifiëren."

De zuidelijke havenstad wordt al twee maanden lang dagelijks gebombardeerd. Negen op de tien gebouwen zijn zwaar beschadigd en de helft van alle gebouwen is verwoest. Journalisten in de stad schreven begin april al over de wanhoop en precaire situatie in Mariupol. Daarnaast werden op recent vrijgegeven satellietbeelden massagraven ontdekt.

Moskou ontkent burgerdoelen te hebben geraakt met luchtaanvallen. Talloze onderzoeken hebben echter al aangetoond dat de Russen wel degelijk verantwoordelijk zijn voor de dood van duizenden Oekraïense burgers.

Meer dan acht miljoen inwoners ontheemd

Volgens de IOM wordt de humanitaire crisis in het land iedere dag groter. Het aantal ontheemden is inmiddels de acht miljoen gepasseerd. Waar Oekraïense vluchtelingen eerst vooral hun toevlucht zochten in Oost-Oekraïne, kiezen nu steeds meer ontheemden ervoor om verder te reizen, schrijft de organisatie.

Steeds meer ontheemden zeggen financiële steun nodig te hebben. Het gaat volgens de IOM om twee op de drie mensen. Meer dan 70 procent zegt het geld nodig te hebben voor voedsel en/of medische kosten. Ook zijn er steeds meer Oekraïners die melden dat hun woning is beschadigd.

Sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari zijn meer dan 5,9 miljoen mensen Oekraïne ontvlucht. Een deel van deze groep is inmiddels weer teruggekeerd. Het gaat volgens VN-cijfers om meer dan anderhalf miljoen mensen. Volgens burgemeester Vitali Klitschko van Kyiv zouden zelfs twee op de drie inwoners van de hoofdstad al zijn teruggekeerd.