Defensie-expert Ko Colijn voorziet Nederlanders al ruim veertig jaar van duiding bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en geeft hij antwoord op onze (en jullie) vragen. Dit keer: Waarom de slag om het Donetsbekken nu vooral een artillerieduel is.

Na de mislukte aanval op de hoofdstad Kyiv is de Russische militaire operatie (die van de Russische president Vladimir Poetin geen oorlog mag heten) geswitcht naar plan B: de wurging van het oostelijke Donetsbekken.

Dat vergt aan beide kanten ander gevechtsmateriaal. Aan Russische kant geen kwetsbare konvooien meer en geen lange aanvoerlijnen via Belarus vanuit het verre Rusland. En - niet in de laatste plaats - geen verbaasde soldaten meer, die in de eerste dagen nauwelijks wisten wat hen overkwam en zelfs dachten dat ze voor een paar dagen op oefening waren in Belarus.

Aan Oekraïense kant is er nu veel minder behoefte aan kamikazedrones om Russische konvooien tot stilstand te brengen of antitankgeschut om oude Sovjettanks mee kapot te schieten.

Niet dat Oekraïne die helemaal niet meer nodig heeft in het Donetsbekken, maar deel twee van de oorlog is toch meer een gevecht tussen kanonnen en raketten. Een artillerieduel, zeggen de specialisten. Dat moet uiteindelijk de weg banen voor oprukkend voetvolk en tanks die de invasiemacht moeten verjagen (Oekraïne) of het Donetsbekken bezetten (Rusland).

Om te kunnen oprukken, moeten de Russen eerst de pièce de résistance van het Oekraïense leger uitschakelen: 40.000 goed getrainde soldaten, die er al sinds 2014 in de loopgraven zitten. Dat lijkt ook nog niet best te lukken.

Tijd voor de kanonnen

Westerse landen, de Verenigde Staten voorop, stuurden aanvankelijk vooral wapens die 'defensief' waren, om Poetin niet te irriteren. Die vergden geen aanvullende training, want ze waren eenvoudig. Vervolgens stuurde de VS ook wapens naar Oost-Europese landen, die op hun beurt hun oudere Sovjetwapens aan Oekraïne gaven. Dat lokte wel boze reacties van het Kremlin uit, maar die wapens bereikten het front moeiteloos via Poolse vliegvelden, vaak al binnen een paar dagen.

Nu is het dus de beurt aan de artillerie. De Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, zei eind april dat die de komende maanden beslissend zal zijn voor de oorlog. Niet veel later maakte de VS ook duidelijk waarvoor: niet alleen om de Russen tegen te houden in Oekraïne, maar ook om ervoor te zorgen dat Rusland verzwakt zal achterblijven en de komende jaren geen vergelijkbare buitenlandse avonturen kan ondernemen.

Van de wapens die Oekraïne nodig heeft voor het artillerieduel in het Donetsbekken, pikken we de houwitser eruit. Dat zijn zware kanonnen, die 30 à 50 kilometer ver kunnen schieten met granaten die per stuk wel 50 kilo wegen. De modernste zijn heel precies en kunnen binnen een minuut ongeveer acht van die granaten afvuren.

Er zijn in totaal ongeveer 150 houwitsers toegezegd aan Oekraïne, waarvan meer dan honderd door de VS. De helft wordt nu al ingezet in het Donetsbekken. Russische pogingen om de transporten via luchtaanvallen te verhinderen door treinstations ("infrastructuur") vanuit de lucht aan te vallen, zijn grotendeels mislukt.

Sinds begin mei (maar in het geheim zeker al een halve maand langer) schuiven de de 155mm-kanonnen uit Amerikaanse legerdepots al in de buiken van C-17 Globemaster II-transportvliegtuigen. Ze worden van de March Air Reserve Base in de Amerikaanse staat Californië naar Polen gevlogen en reizen dan door naar Oekraïne.

Amerikaanse militairen laden M777 155mm-houwitsers bestemd voor Oekraïne in een transportvliegtuig op een marinebasis in Californië, eind april. Amerikaanse militairen laden M777 155mm-houwitsers bestemd voor Oekraïne in een transportvliegtuig op een marinebasis in Californië, eind april. Foto: Reuters

Zelfrijdend of achter de trekker

Houwitsers zijn zelfrijdend of kunnen aan een 'tractor' worden gehangen. De eerste soort is mobieler en heeft minder mensen nodig. (Als de tractormensen ook met die zelfrijders kunnen omgaan, heb je dus ook nog eens een back-up.)

Mobiliteit is een voordeel, want de Oekraïners kennen het gebied en veranderen steeds van positie, terwijl de Russen niet zelden de weg kwijtraken in het zompige landschap. Nog een voordeel is dat de houwitser 24/7 en onder alle weersomstandigheden te gebruiken is. De VS levert nachtzichtkijkers bij de kanonnen.

Er worden 200.000 granaten meegeleverd, veel meer dan Oekraïne nodig zal hebben. Ter vergelijking: tijdens de operatie in Irak in 2003 werden er 'slechts' duizend afgevuurd (maar daar was de Amerikaanse luchtmacht weer veel actiever).

De houwitsers vormen een zogeheten kill chain ("keten des doods") als je er ook contraradar en communicatieapparatuur bij levert. De contraradar rekent binnen drie tellen uit waar een vijandelijke granaat vandaan komt, dus de vijandelijke houwitser kan meteen een tegenaanval verwachten, vaak een rake.

Bediening vergt enige training

Het Pentagon heeft een aantal Oekraïense militairen al sinds 2015 vertrouwd gemaakt met deze radarapparatuur. Er worden nu nog eens veertien contraradars verstrekt aan Oekraïne, en waarschijnlijk leveren andere NAVO-landen deze apparaten ook.

De bediening van de houwitsers vergt ook enige training. Meer dan 250 Oekraïense militairen krijgen een snelcursus van vijf dagen, op drie verschillende geheime plaatsen in West-Europa (waarschijnlijk in Duitsland).

Omgang met de allermodernste kanonnen vereist normaal drie maanden oefening; leuk, maar de Russen hebben ook vrij oud materiaal, dus je hoeft de crème de la crème niet eens in te zetten. Russische houwitsers zijn nogal star en geven hun locatie gemakkelijk prijs aan goedkope Oekraïense drones of zelfs aan Amerikaanse satellieten. En soms pik je dan ook nog een Russische generaal mee, want die bevinden zich vrij vaak aan het front.

De Amerikaanse houwitsertraining wordt verzorgd door de Amerikaanse National Guard, ingevlogen vanuit de Amerikaanse staat Florida. Voor 24 februari (de eerste dag van de Russische invasie) was die al actief in Oekraïne zelf, samen met de Canadezen.

Een Oekraïense 2S1 Gvozdika (zelfrijdende houwitser) in actie in de regio Kharkiv, begin mei. Een Oekraïense 2S1 Gvozdika (zelfrijdende houwitser) in actie in de regio Kharkiv, begin mei. Foto: Reuters

Raketten op Rusland?

De VS besteedt een slordige 250 miljoen dollar (ruim 236 miljoen euro) aan de houwitsers. Dat is een fractie van van het totale hulppakket aan wapens van 4 miljard dollar. Twee weken geleden kreeg de Amerikaanse president Joe Biden toestemming om de komende maanden nog eens meer dan 30 miljard dollar te reserveren, dus we zien nu nog maar het topje van de ijsberg.

De volgende fase is spannend; eind april sprak minister Austin al over het leveren van "beslissende long range". Misschien doelde hij toen op houwitsers die de 50 kilometer halen, maar de volgende smeekbede uit Kyiv zal gaan om raketwerpers van fabrikant Lockheed, die met gemak doelen in Rusland zelf kunnen bestoken. In de zoektocht naar Poetins 'rode lijnen' is dat de definitieve stap naar 'erg' en 'oncontroleerbaar'. Laten we hopen dat het zo ver niet hoeft te komen, al vinden sommige experts dat Poetin dat inmiddels verdient.

En haperen de kanonnen? Geen nood, want Slowakije heeft al een reparatie-inrichting aangeboden, waar vermoedelijk ook Amerikanen zullen komen om te helpen.