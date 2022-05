Ongeveer honderd burgers bevinden zich nog in de staalfabriek van Azovstal in de belegerde Oekraïense havenstad Mariupol. Dat meldt het regionale bestuur van de stad. Bovendien zijn volgens het bestuur nog steeds zo'n 100.000 burgers in Mariupol zelf aanwezig.

De Azovstal-staalfabriek is het laatste bolwerk van Oekraïens verzet in de havenstad. Het complex van ruim 10 vierkante kilometer wordt bestookt door tanks en artillerievuur, zegt het ministerie van Defensie in Kyiv. Moskou wil dat niet bevestigen.

Zaterdag meldden de Oekraïense autoriteiten nog dat alle vrouwen, kinderen en ouderen waren geëvacueerd uit de fabriek van Azovstal na bemiddeling van de Verenigde Naties en het Rode Kruis. Het was op dat moment onduidelijk hoeveel van de ooit 400.000 inwoners van Mariupol nog elders in de stad verbleven.

Volgens de voorzitter van het regionale bestuur is het moeilijk om te zeggen hoeveel van de achtergebleven burgers willen evacueren.