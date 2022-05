De Russische president Vladimir Poetin heeft maandagochtend tijdens zijn speech op de Dag van de Overwinning geen belangrijke aankondigingen gedaan. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra bestempelde de speech als "kletskoek". Voorzitter Charles Michel van de Europese Raad moest op bezoek in Oekraïne schuilen tijdens een Russische raketaanval.

De Dag van de Overwinning is de dag waarop Rusland elk jaar de zege op de nazi's in de Tweede Wereldoorlog viert.

Experts verwachtten onder meer dat Poetin misschien de overwinning in de Oekraïense havenstad Mariupol zou claimen of dat hij Oekraïne de oorlog zou verklaren. Dat laatste heeft Rusland officieel nog niet gedaan.

Poetin herhaalt argumenten voor invasie

Zulke verklaringen bleven uit. Wel herhaalde Poetin enkele van zijn ongefundeerde argumenten om het binnenvallen van Oekraïne te rechtvaardigen.

Het Westen zou volgens de Russische leider een invasie van Rusland voorbereiden, waaronder een invasie van het in 2014 door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Ook stelde Poetin dat de NAVO een bedreiging vormt aan de grenzen van Rusland.

Digitale televisiegidsen van Russische tv-aanbieders werden maandagochtend gehackt. Dat gebeurde voordat Poetin zijn speech hield. Klanten van aanbieders delen foto's waarop te zien is hoe de tv-gidsen antioorlogsberichten tonen in plaats van de programmering.

Hoekstra: Poetin bedriegt Russen met kletskoek

Poetin stuurt zijn volk het bos in met fabeltjes, zegt minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra. Dat de Russische president het Westen de schuld geeft van de oorlog tegen Oekraïne, zoals hij maandag onderstreepte in zijn toespraak op Ruslands belangrijkste hoogtijdag, "is natuurlijk de grootst mogelijke kletskoek".

Hoekstra bespeurde in Poetins rede "geen enkel" aanknopingspunt voor nieuw vredesoverleg. "Alle diplomatieke kanalen staan altijd open", maar de diplomatieke inspanningen zijn nu vooral gericht op andere landen om Rusland verder te isoleren.

Pro-Russische optocht in Mariupol

Pro-Russische separatisten hebben in Mariupol een optocht gehouden ter ere van de overwinning van de Sovjet-Unie op de nazi's in 1945.

Zij droegen een 300 meter lang zwart-oranje lint van Sint-Joris door de door Russische troepen bezette Oekraïense havenstad. Dat is een militair symbool voor de overwinning in de Tweede Wereldoorlog.

In Moskou liepen honderdduizenden mensen in de jaarlijkse herdenkingsmars mee met foto's van familieleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Poetin liep mee met een foto van zijn grootvader.

EU-baas moet schuilen tijdens raketaanval

Europese Raad-voorzitter Michel moest maandag dekking zoeken bij een Russische raketaanval tijdens een onaangekondigd bezoek aan de Oekraïense havenstad Odesa. Zijn woordvoerder heeft dat bevestigd.

Volgens een EU-functionaris had Michel op het moment van de aanval een ontmoeting met de Oekraïense premier Denys Shmyhal. "Tijdens de ontmoeting met de premier moesten de deelnemers de vergadering onderbreken om dekking te zoeken toen raketten opnieuw insloegen in de regio van Odesa", laat hij weten.

Michel heeft op Twitter een bericht geplaatst over het bezoek, maar schrijft daarin niks over het voorval. Hij zegt onder andere dat hij in Odesa is om de Dag van Europa te vieren. Dat is de dag waarop de EU-instellingen de feitelijke geboorte in 1950 van het Europees project vieren.

De Belg zegt in een verklaring tegen de Oekraïners dat hij ervan overtuigd is dat het Kremlin het niet gaat lukken om hun gevoel van vrijheid en democratie te breken. "Ik ben op de Dag van Europa naar Odesa gekomen met maar één eenvoudige boodschap: jullie zijn niet alleen. We staan achter jullie. We zullen jullie niet laten vallen. We zullen zolang als het nodig is bij jullie zijn." Ook biedt Michel Oekraïne aan te helpen bij het bouwen van een modern en democratisch land.

Het Oekraïense leger meldde eerder op de dag dat vier Russische precisieraketten in Odesa waren ingeslagen. Die zouden zijn afgevuurd vanaf schiereiland de Krim. Meer details maakte het leger niet bekend.

Onbevestigde berichten over gesneuvelde Nederlandse huurling

Een 55-jarige huurling zou de eerste gesneuvelde Nederlandse oorlogsvrijwilliger in Oekraïne zijn, meldt De Telegraaf. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan de berichtgeving niet bevestigen.

De man zou op 4 mei in de buurt van Kharkiv zijn geraakt door artillerievuur. Hij had zich volgens de krant aangesloten bij het Oekraïense vreemdelingenlegioen.