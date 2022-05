Voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne is het aantal vluchtelingen dat gebruikmaakt van gemeentelijke opvangplekken gedaald. In het afgelopen weekend hebben ruim tweehonderd Oekraïense vluchtelingen de opvanglocatie verlaten. Dat blijkt maandag uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Voor het weekend maakten nog 35.450 vluchtelingen gebruik van de gemeentelijke opvang. Na het weekend zijn dat er 35.216.

Het aantal Oekraïners dat is geregistreerd bij gemeenten is toegenomen van 52.930 naar 53.400. Ruim achttien vluchtelingen hebben dus onderdak gevonden buiten de officiële opvangplekken, bijvoorbeeld bij een gastgezin.

Het aantal beschikbare bedden voor Oekraïense vluchtelingen is in vergelijking met voor het weekend iets gedaald, van 45.314 naar 45.251.