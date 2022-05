Zeker zestig mensen zijn omgekomen bij een Russisch bombardement op een school in het dorp Bilohorivka in de regio Luhansk. Dat bevestigt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in zijn dagelijkse videoboodschap. Ruim negentig burgers gebruikten de school als schuilplek.

Op beelden is te zien dat de school vrijwel volledig is verwoest. De gouverneur van de Oost-Oekraïense regio Luhansk meldde in eerste instantie dat er twee doden in de school waren gevallen, maar ook dat er nog zo'n zestig mensen onder het puin lagen die vermoedelijk eveneens waren omgekomen.

Volgens de gouverneur zijn er zeker 27 mensen gered, van wie zeven zwaargewond zijn.

De 57-jarige Irena overleefde het bombardement op de school. "We zaten al een maand lang in de kelder," zei ze tegen een journalist van The Washington Post. Haar gezicht en nek waren opgezwollen. "We zaten aan het avondeten toen het gebeurde."

Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties heeft geschokt gereageerd op het dodelijke Russische bombardement. Guterres herinnerde er nogmaals aan dat burgers en civiele infrastructuur zelfs in tijden van oorlog altijd ontzien moeten worden. Hij merkte op dat de aanval opnieuw bewijst dat "in dit conflict, net zoals in zovele andere conflicten, het de burgers zijn die de hoogste prijs betalen".

In grote delen van Oekraïne ging in de nacht van zaterdag op zondag het luchtalarm af. Oekraïne vreest dat de Russen hun bombardementen opschroeven vanwege een Russische feestdag op 9 mei. Maandag viert Rusland de Dag van de Overwinning waarmee de overwinning op de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht.

De herdenking is voor president Vladimir Poetin ook een manier om zijn militaire macht te tonen. Het Rode Plein in Moskou komt vol te staan met soldaten en er volgt een parade met onder meer tanks en luchtafweersystemen. Mogelijk willen de Russen ook in Oekraïne, bijvoorbeeld in de veroverde stad Mariupol, militaire parades houden.