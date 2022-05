Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: vanuit de belegerde staalfabriek in Mariupol laat een officier van het Azov-regiment weten door te blijven vechten tot het bittere eind. Ook liet zowel de Russische president Vladimir Poetin als de Oekraïense president Volodomyr Zelensky van zich horen op de jaarlijkse viering van de overwinning op nazi-Duitsland.

De Oekraïense militairen in de belegerde staalfabriek Azovstal in Mariupol, die het laatste bolwerk van verzet zijn tegen de Russische troepen in de zuidelijke havenstad, hebben zondag laten weten dat overgave geen optie is.

"We zullen blijven vechten zolang we leven om de Russische bezetters af te weren", benadrukte een plaatsvervangend commandant van het regiment tijdens een online contact. "We hebben niet veel tijd, we worden zwaar beschoten."

Volg dit onderwerp Volgen Wil jij elke dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Hij smeekte de internationale gemeenschap te helpen bij het evacueren van gewonde soldaten uit het enorme complex. Een dag eerder was al gemeld dat de laatste vrouwen, kinderen en ouderen die er zich schuilhielden, in veiligheid zouden zijn gebracht. Het is onbekend hoeveel verzetsstrijders en mannelijke burgers er nog verschanst zitten.

Militaire deskundigen gaan ervan uit dat de Russen en pro-Russische rebellen het Azovstal-complex zo snel mogelijk willen schoonvegen. De Russische president Vladimir Poetin kan dan maandag, tijdens de 77e viering van de zege van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland, de verovering van heel Mariupol bekendmaken.

59 Russisch leger valt opnieuw staalfabriek Mariupol aan

Russen zouden culturele erfgoedplekken hebben beschadigd

De Russen hebben tot dusver al bijna tweehonderd culturele erfgoedplekken in Oekraïne vernietigd of beschadigd. Dat heeft Zelensky bekendgemaakt.

"Helaas keert het kwaad vaak terug als mensen de rechten van anderen niet respecteren, de wet negeren en de cultuur vernietigen", meent de Oekraïense president. "Dit is precies wat er met de Russische staat is gebeurd. Daarom moeten we ons nu allemaal verdedigen. Verdedig onze mensen, onze steden en zelfs onze musea, die het doelwit worden van Russische raketaanvallen."

Vrijdag nog beschadigde een Russische raket een museum van een bekende Oekraïense dichter en filosoof uit de achttiende eeuw in de regio Kharkiv, aldus Zelensky.

In het vrijdag gebombardeerde Hryhoriy Skovoroda Literary Memorial Museum in de regio Charkov staat het standbeeld van de Oekraïense dichter en filosoof overeind.. In het vrijdag gebombardeerde Hryhoriy Skovoroda Literary Memorial Museum in de regio Charkov staat het standbeeld van de Oekraïense dichter en filosoof overeind.. Foto: ANP/EPA

Aanvallen gaan door, school geraakt door bombardement

Ondertussen waren zondag op verschillende plekken in Oekraïne, waaronder Odesa, explosies te horen. Bij een van die aanvallen is een school in Luhansk geraakt. Er wordt gevreesd voor tientallen doden. Volgens de regionale gouverneur schuilden zo'n honderd mensen in het volledig verwoeste gebouw. Tientallen mensen liggen nog onder het puin.

Ook zouden zondag oorlogsschepen van zowel Oekraïne als Rusland zijn vernietigd. Rusland zegt dat nabij de zuidelijke stad Odesa een schip door een raket is getroffen, Oekraïne zegt de fregat Admiral Makarov te hebben doen zinken, nabij Slangeneiland.

In Luhansk zouden Russische granaten een olieraffinaderij in Lisitsjansk hebben geraakt. Daardoor zouden de productiefaciliteiten zijn beschadigd. Bovendien kan de brandweer zijn werk niet doen door het aanhoudende artillerievuur, zegt de lokale gouverneur.

51 Nieuwe Russische raketaanvallen op Odesa

Poetin: 'Overwinning zal van ons zijn'

Zondag werd ook de jaarlijkse viering van de zege op nazi-Duitsland gehouden. Ter gelegenheid daarvan hield Poetin zondag een toespraak, waarin de president zei te geloven dat Rusland de oorlog in Oekraïne gaat winnen.

"Vandaag de dag strijden onze militairen, net als hun voorouders, schouder aan schouder om hun geboorteland te bevrijden van de nazi's. Dat gebeurt in het vertrouwen dat, net als in 1945, de overwinning van ons zal zijn", zei Poetin. Rusland beweert al sinds het begin van de oorlog dat het Oekraïne op 24 februari is binnengevallen om het land te "demilitariseren" en "denazificeren".

Op 8 mei wordt jaarlijks in veel Europese landen herdacht dat nazi-Duitsland zich op die dag in 1945 officieel overgaf. De herdenking van de overwinning op nazi-Duitsland vindt in Rusland officieel pas maandag plaats, omdat de overgave daar door het tijdsverschil na middernacht was. Op het Rode Plein in Moskou wordt de overwinning gevierd met een militaire parade.

Zelensky stond zondag ook stil bij de overwinning op nazi-Duitsland. Hij wees daarin onder meer op de naoorlogse belofte dat een oorlog zoals toen nooit meer mag plaatsvinden. "De duisternis is na decennia teruggekeerd in Oekraïne", aldus de Oekraïense president. "Het draagt een ander uniform en gebruikt andere slogans, maar het heeft hetzelfde doel".