Zowel het Russische als het Oekraïense ministerie van Defensie beweert dat een oorlogsschip van de tegenstander is vernietigd. Moskou zegt dat nabij de zuidelijke stad Odesa een schip door een raket is geraakt, Kyiv zegt de fregat Admiral Makarov te hebben doen zinken, nabij Slangeneiland.

"De militaire parade van de Russische vloot op 9 mei vindt dit jaar plaats op de bodem van de zee", schrijft het Oekraïense ministerie bij beelden waarop ogenschijnlijk het schip wordt vernietigd door een drone.

Op 9 mei viert Rusland de Dag van de Overwinning, waarbij de Russen stilstaan bij de zege op de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar wil de Russische president Vladimir Poetin ook stilstaan bij de oorlog in Oekraïne. Westerse inlichtingendiensten vermoeden dat hij ook in reeds veroverde steden, zoals Mariupol, een militaire parade wil houden.

Beide beweringen zijn niet door onafhankelijke media gecheckt. Rusland zegt - behalve het schip - ook twee Oekraïense bommenwerpers, een helikopter en vier gevechtsvliegtuigen te hebben neergeschoten. De landen hebben tevens nog niet op elkaars beweringen gereageerd.

Oekraïne beweerde eerder al onder meer het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot, de kruiser Moskva, tot zinken te hebben gebracht met een Neptunus-raket. Moskou daarentegen sprak over een brand, maar erkende later vorige maand wel dat het schip is gezonken.