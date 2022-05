Maandenlang schuilen in een donkere, kleine kelder en opschrikken bij iedere nieuwe raketaanval: voor honderdduizenden tot miljoenen Oekraïners is het dagelijkse kost. Journalisten van BBC News spraken met evacués uit Izyum, waar sinds het hernieuwde Russische offensief zwaar wordt gevochten. De groep zocht na maanden van duisternis de vrijheid op.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

De tocht uit Izyum naar het centraal gelegen Poltava was zwaar en zenuwslopend, vertelt Elena. Twee dagen lang zat zij met twintig anderen in een konvooi van evacuatieauto's. "Meerdere keren dachten we dat onze laatste minuten waren ingegaan, als vlak achter ons een plek werd gebombardeerd."

Elena (52) verbleef met haar dochter in een schuilruimte onder een kleuterschool. Ze legt uit dat de groep evacués het oorlogsgebied kon ontvluchten, door bij Russische controleposten te beweren dat ze onderweg waren naar Rusland. Daarbij kregen ze de nodige vervloekingen naar hun hoofd geslingerd als de Russen beeldmateriaal van de oorlog op hun telefoons signaleerden.

“Met het begraven van lichamen teken je je eigen doodvonnis” Evacué Elena

De route naar vrijheid was uitgestippeld door vrijwilligers. Voor velen was het te laat. "Veel lichamen liggen al wekenlang op straat, maar we kunnen hen niet begraven omdat je daarmee je eigen doodvonnis tekent", vervolgt Elena.

Zelf gekweekte groenten bleken van onschatbare waarde

Onderweg hield de groep zoveel mogelijk hun ogen gesloten om de horror op die manier te vermijden. "Om mijn geestelijke gezondheid te waarborgen", legt Elena uit. Desalniettemin kan ze niet altijd de woorden vinden om te beschrijven wat ze heeft verloren en moest meemaken.

In de schuilruimte werd op een handgemaakt vuurtje gekookt. De groenten die inwoners in de eigen achtertuin kweekten, waren van onschatbare waarde. Alles werd gedeeld, verzekert Elena. Alle overige bezittingen in verlaten huizen worden door de Russen geroofd, "inclusief het ondergoed", zegt ze.

“Mijn moeder verblijft in een stad die niet meer bestaat” Evacué Katerina

Ook Katerina is Izyum ontvlucht. Haar moeder verblijft er nog wel, zegt ze in gesprek met de Engelse omroep. Een vertrek is niet meer mogelijk: zij moet in haar huis blijven van de Russen. "Het baart mij zorgen. Ze woont in een stad die niet meer bestaat."

Katerina is zelf halsoverkop vertrokken. Een raket sloeg op een halve kilometer afstand met dergelijk grote kracht in, dat haar schuilkelder alsnog trilde op de grondvesten. Haar familie greep binnen een kwartier de spullen bij elkaar en vertrok: de huisdieren werden uit noodzaak achtergelaten.

Volledige dorpen en steden in Oekraïne worden verwoest. Evacués zeggen dat zij van overgebleven bezittingen worden beroofd. Volledige dorpen en steden in Oekraïne worden verwoest. Evacués zeggen dat zij van overgebleven bezittingen worden beroofd. Foto: Reuters

Stadsbestuur: '80 procent van Izyum is verwoest'

Het stadbestuur zegt in gesprek met BBC News dat zo'n 80 procent van de stad is vernietigd. Zo'n 15.000 van de voorheen 45.000 inwoners zouden nog in de plaats zijn achtergebleven. Er is geen water, elektriciteit en gas, terwijl het rioolsysteem zou zijn vernietigd.

Door het gebrek aan warmte dreigden in maart zwakkere inwoners dood te vriezen. Inmiddels is moeilijk vast te stellen hoe de situatie in de stad is: volgens BBC News is er al een week geen telefonisch contact met de stad gerealiseerd.

Oekraïense troepen houden vooralsnog stand in de regio rondom Izyum. De Russen waren volgens het Britse ministerie van Defensie zelfs genoodzaakt om 22 extra tactische bataljons naar het gebied te sturen, om progressie te boeken.

“We wisten niet hoe goed we het hadden. We leefden in een paradijs.” Evacué Katerina

Desalniettemin leverde het de Russen vooralsnog weinig terreinwinst op. Dat is goed nieuws voor miljoenenstad Kharkiv, want als het verzet in Izyum valt gaat er een nieuwe route richting Kharkiv open.

Volgens het stadsbestuur hebben de Russen moeite om de Oekraïners er te verjagen, omdat de verdediging zich kan verschansen in bossen en langs rivierbedden. Tevens voorziet een nabijgelegen berg de Oekraïners van "een aanzienlijk militair voordeel".

Katerina zal het geluid van bombardementen nooit meer vergeten. "Izyum was een warme, lieve plaats. Voorheen realiseerden we niet hoe goed we het hadden. We leefden in een paradijs."