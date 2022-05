Het Russische leger heeft volgens president Volodymyr Zelensky bijna tweehonderd culturele erfgoedplekken in Oekraïne vernietigd of beschadigd. In het zuiden van het land wil het verzet Kherson heroveren op Russische troepen, zegt een presidentieel adviseur van Zelensky.

Vrijdag werd in de regio Kharkiv een museum beschadigd door een luchtaanval. Daar werd kunst tentoongesteld van een bekende Oekraïense dichter en filosoof uit de achttiende eeuw.

Zelensky zei hierover in een videoboodschap: "Verdedig onze mensen, onze steden en zelfs onze musea, die het doelwit worden van Russische raketaanvallen. Helaas keert het kwaad vaak terug als mensen de rechten van anderen niet respecteren, de wet negeren en de cultuur vernietigen."

Hij wees erop dat de wereld zondag en maandag de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog viert. Maar de acties van Rusland moeten "elke staat en elk land eraan herinneren dat het onmogelijk is om het kwaad voor eens en altijd te verslaan."

'Kherson zal nooit Russisch volksrepubliek worden'

Mychajlo Podoljak, een presidentieel adviseur van Zelensky, reageerde zondag op uitspraken van politici in Moskou die de Oekraïense stad Kherson Russisch willen verklaren. "Er zal geen Volksrepubliek Kherson zijn", zei Podoljak op de Oekraïense radio. Het gebied zal volgens hem volledig worden bevrijd en vele Russische soldaten zullen daarbij sneuvelen.

De Russische politicus Andrej Toertsjak van Poetins partij Verenigd Rusland zei deze week tijdens een bezoek aan Kherson dat "Rusland hier altijd zal zijn". Er moeten Russische paspoorten worden afgegeven in de stad en de roebel, de Russische munteenheid, wordt het enige betaalmiddel.

Dit soort stappen werd eerder genomen in de door pro-Russische separatisten zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Luhansk, in het oosten van Oekraïne.

Voor de Russische bezetting telde Kherson, dat aan de monding van rivier de Dnipro ligt, ongeveer 290.000 inwoners. In de stad wordt regelmatig geprotesteerd tegen de bezetters. Het Oekraïense verzet wist er eerder al eens de controle van de Russen te doorbreken, maar de Russen kregen uiteindelijk de stad weer in hun bezit.