In grote delen van Oekraïne is in de nacht van zaterdag op zondag het luchtalarm afgegaan. Onder meer in de hoofdstad Kyiv en omgeving, de stad Lviv in het westen, Kharkiv en Donetsk in het oosten, Odesa in het zuiden en in andere gebieden loeiden volgens het Oekraïense persbureau UNIAN de sirenes. In Luhansk is een school gebombardeerd waar zo'n honderd mensen schuilen.

Dat zegt de regionale gouverneur Serhiy Gaidai. Volgens hem zijn er zeker twee mensen omgekomen maar gaat dat dodental snel stijgen. "Zeker zestig mensen liggen nog onder het puin", weet hij.

Tot dusver zijn dertig mensen gered. Zeven van hen zijn zwaargewond. Op onbevestigde beelden is te zien dat de school vrijwel volledig is verwoest.

Ook in Odesa waren explosies te horen. Het is onduidelijk of het gaat om Russische raketinslagen of defensief vuur van de Oekraïense luchtverdediging. Daarnaast zijn in de zuidelijke stad Mykolaiv ontploffingen geweest.

Oekraïne vreest dat de Russen hun bombardementen opschroeven vanwege een Russische feestdag op 9 mei. Maandag viert Rusland de Dag van de Overwinning waarmee de overwinning op de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht.

De herdenking is voor president Vladimir Poetin ook een manier om zijn militaire macht te tonen. Het Rode Plein in Moskou komt vol te staan met soldaten en er volgt een parade met onder meer tanks en luchtafweersystemen. Mogelijk willen de Russen ook in Oekraïne, bijvoorbeeld in de veroverde stad Mariupol, militaire parades houden.