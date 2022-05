Alle vrouwen, kinderen en ouderen zijn geëvacueerd uit de staalfabriek Azovstal in Mariupol. Dat meldt de Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk. Het is niet duidelijk of ook Oekraïense militairen zijn geëvacueerd.

De staalfabriek is het laatste bolwerk in de Oekraïense havenstad dat niet in handen is van de Russen. De fabriek wordt al wekenlang belegerd door het Russische leger.

Rusland ontkende vrijdag dat zijn troepen het laatste Oekraïense bolwerk in de stad hebben bestormd, terwijl vanuit Oekraïense zijde werd geclaimd dat Russische militairen het terrein deels zijn binnengedrongen.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang dagelijks een update van ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne

Vrijdag vijftig burgers in veiligheid gebracht

Uit het Azovstal-fabriekscomplex werden vrijdag vijftig burgers in veiligheid gebracht. Dat meldden Oekraïense autoriteiten en bevestigde ook het Russische ministerie van Defensie.

Eerder hadden Russische persbureaus al gemeld dat twee groepen burgers geëvacueerd konden worden. Ze zijn in bussen vertrokken. Pro-Russische separatisten meldden eerder op zaterdag dat 176 burgers het enorme industrieterrein in de zuidoostelijke havenstad hadden verlaten.

Het Russische leger had eerder deze week beloofd drie dagen op rij een evacuatie van burgers mogelijk te maken, maar volgens Oekraïne ging de strijd om het complex gewoon door. Het is niet precies bekend hoeveel van de ooit 400.000 inwoners van Mariupol nog elders in de stad verblijven.

148 Waarom wil Rusland Oekraïne van de kust afsluiten?

VN en Rode Kruis bemiddelden bij evacuatie

De geslaagde evacuatie bij Azovstal kwam tot stand door bemiddeling van de Verenigde Naties en het Rode Kruis. De Russische invasietroepen werkten mee door dagelijks enkele uren de kanonnen te laten zwijgen. De belangrijke stad aan de Zee van Azov is vrijwel volledig in puin gelegd door de aanhoudende bombardementen.

De wapenstilstand eindigt zaterdagavond. In het complex van Azovstal zit nog een onbekend aantal verzetsstrijders en mannelijke burgers verschanst.

Militaire deskundigen gaan ervan uit dat Moskou het complex zo snel mogelijk wil schoonvegen. Dan zou de Russische president Vladimir Poetin maandag, tijdens de 77e viering van de zege van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland, de verovering van Mariupol kunnen bekendmaken.