Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: De slag om de Oost-Oekraïense miljoenenstad Kharkiv is volgens een Amerikaanse militaire denktank in een beslissende fase beland. Verder wacht de wereld af hoe Poetin De dag van de Overwinning op 9 mei gaat vieren.

Sinds de start van de Russische invasie wordt Kharkiv continu aangevallen, maar Oekraïense troepen wisten de Russen troepen rondom de stad eerder al terug te dringen. Door onder anderen dit tegenoffensief, waarbij de afgelopen dagen veel terreinwinst werd geboekt, denken experts dat het mogelijk is dat Kharkiv op korte termijn wordt bevrijd van "de dreiging van Russische artillerie".

In de tussentijd proberen de Russen de Oekraïense versterkingen te vertragen. Zaterdagmiddag meldde een woordvoerder van de regionale autoriteiten dat Odesa, de grootste stad aan de Zwarte Zee, door verschillende raketten is aangevallen. Ook elders uit Oekraïne kwamen meldingen van raketaanvallen.

Op Twitter werd bericht dat er rook opstijgt van een fabriek voor vliegtuigen nadat er explosies waren geweest. Ook een militair vliegveld zou zijn getroffen.

Rusland wil Oekraïne afsnijden van de Zwarte Zee

De Russen lijken het hele kustgebied van Oekraïne te willen veroveren, zodat het land afgesneden is van de Zwarte Zee. Rusland heeft in dat geval een directe verbinding met Transnistrië, een pro-Russisch dwergstaatje dat zich afsplitste van Moldavië en internationaal nauwelijks wordt erkend.

'Rusland betaalt een hoge tol voor de oorlog'

Het Britse ministerie van Defensie zegt dat Russische troepen, inclusief elite-eenheden, "een hoge tol" betalen voor de oorlog in Oekraïne. Na de "uitputtende en mentaal zware" oorlog zal het Rusland veel tijd en geld kosten om de strijdkrachten weer op oorlogssterkte te krijgen.

Tijdens de gevechten is volgens het Britse ministerie minstens één T-90M verwoest, de meest geavanceerde tank die Rusland heeft. De Russen zouden er daar zo'n honderd van hebben ingezet in Oekraïne. Veel landen hebben sancties opgelegd, waardoor het voor Rusland nauwelijks mogelijk is om het belangrijkste materieel aan te vullen.

Poetin wil 'symbolisch succes' vieren op Dag van de Overwinning

Vrijdag bevestigde het Britse ministerie berichten over Russische aanvallen op de Azovstal-fabriek in Mariupol. Russische strijdkrachten proberen die havenstad al langer over te nemen, wat - als het lukt - hun grootste overwinning in twee maanden oorlog zal zijn.

Die overwinning zal dan gevierd worden op de Dag van de Overwinning op 9 mei. Op die dag viert Rusland jaarlijks de overwinning op de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens de Britten wil de Russische president Vladimir Poetin "een ​​symbolisch succes" boeken. Of die overwinning er daadwerkelijk komt, wordt door het Verenigd Koninkrijk betwijfeld.

Tijdens een videogesprek met een Britse denktank zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat een vredesakkoord met Rusland alleen nog mogelijk is als de Russische strijdkrachten zich volledig terugtrekken.

Jacht dat vermoedelijk van Poetin is, ligt aan de ketting in Italië

Italië heeft een superjacht in beslag genomen dat van de Russische president Vladimir Poetin zou zijn. Het jacht is 140 meter lang en heeft zes dekken. De Scheherazade is ruim 650 miljoen euro waard en ligt sinds september in een Italiaanse haven voor onderhoud.

Het onderhoud zou begin 2023 afgerond zijn, maar het leek er de afgelopen tijd op dat de bemanning het schip klaarmaakte om weer uit te kunnen varen.

De Russische onderzoeksjournalist Maria Pevchikh en anticorruptie-activist Georgy Alburov meldden eerder dat de bemanning bestaat uit leden van de dienst die hoge overheidsfunctionarissen beveiligt, onder wie Poetin. Dat zou aantonen dat het jacht van de president is.

De beslaglegging op de Scheherazade werd gemeld door het Italiaanse ministerie van Financiën. Volgens het ministerie bleek uit onderzoek dat de eigenaar van de boot banden heeft met "prominente elementen van de Russische overheid" en met mensen die op de sanctielijst van de Europese Unie staan.