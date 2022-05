De slag om de Oost-Oekraïense miljoenenstad Kharkiv is volgens een Amerikaanse militaire denktank in een beslissende fase beland. Oekraïense troepen zijn bezig met een tegenoffensief en boekten de afgelopen dagen veel terreinwinst. De militaire experts denken zelfs dat het mogelijk is dat Kharkiv op korte termijn wordt bevrijd van "de dreiging van Russische artillerie".

Kharkiv wordt al sinds de start van de Russische invasie continu aangevallen. Oekraïense troepen wisten echter de Russen al eerder terug te dringen rondom de stad en er zijn volgens Oekraïne inmiddels vijf dorpen in de buurt van de stad heroverd.

De stad was een belangrijk doelwit voor het Kremlin. Op het moment dat de focus van de oorlog op "het bevrijden van Oost-Oekraïne" kwam te liggen, werden er dan ook meer troepen naartoe gestuurd.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Weinig succes voor Rusland tot nu toe

Ondanks de grote overmacht aan troepen en de superioriteit in de lucht hebben de Russen nog weinig successen geboekt met het hernieuwde offensief. De Russen proberen in de tussentijd volop de Oekraïense versterkingen te vertragen. Zo worden brandstofdepots en wapenopslagplaatsen in heel Oekraïne gebombardeerd.

Odesa is vandaag door verschillende raketten aangevallen, meldt Serhiy Bratchuk, een woordvoerder van de regionale autoriteiten. Er zijn nog geen verdere details over slachtoffers of de omvang van de schade veroorzaakt door de raketten. Eerder op de dag zouden doelen in de omliggende regio door vier raketten zijn geraakt.