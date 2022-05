Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Het Russische oorlogsschip Moskva zonk vorige maand door een Oekraïense raketaanval die kon worden uitgevoerd dankzij informatie van Amerikaanse inlichtingendiensten. Verder concludeert Amnesty International dat Rusland in zeker acht Oekraïense steden oorlogsmisdaden gepleegd heeft. En Pro-Russische rebellen vervangen Oekraïense verkeersborden door Russische.

Bronnen binnen de regering van de Amerikaanse president Joe Biden meldden aan NBC News dat de Oekraïense strijdkrachten de Amerikanen vlak voor het incident met het Russische vlaggenschip halverwege vorige maand informatie vroegen over "een schip in de Zwarte Zee". De inlichtingendiensten lieten daarop aan Oekraïne weten dat het om de Moskva ging. Ook hielpen de Amerikanen bij het bepalen van de exacte locatie van het schip.

Volgens de bronnen was het Amerikaanse leger niet op de hoogte van het plan van Oekraïne om het 186 meter lange Russische schip met raketten te treffen. De inlichtingen werden slechts gedeeld om Oekraïne te helpen zich te verdedigen tegen aanvallen van Russische schepen, zeggen de bronnen hierover.

Het is nog altijd niet onomstotelijk vastgesteld dat de cruiser door Oekraïense raketten getroffen werd. De VS zei dit wel te geloven, terwijl Rusland beweert dat het schip ten onder is gegaan doordat een vonk de munitie deed exploderen.

Oekraïense media: opnieuw Russisch oorlogsschip geraakt

Ondertussen beweren Oekraïense media vrijdag dat Oekraïense strijdkrachten opnieuw een Russisch oorlogsschip met een raket geraakt hebben. Een Russisch fregat in de Zwarte Zee zou in brand zijn gevlogen na het raketvuur.

De berichten zijn niet bevestigd door de Russen in Moskou of door de Oekraïense regering in Kyiv. De Oekraïense generale staf verhoogde het aantal gezonken Russische schepen echter al wel met een tot in totaal elf.

Volgens Oekraïense media zou het fregat zijn getroffen door een antischeepsraket. De Russen stuurden helikopters om de bemanning te redden.

Britse inlichtingen bevestigen Russische aanvallen op staalfabriek

Britse inlichtingen hebben vrijdag Oekraïense berichten bevestigd over Russische aanvallen op de Azovstal-fabriek in Mariupol. Rusland ontkent dat zijn troepen het laatste Oekraïense bolwerk in de stad hebben bestormd, terwijl vanuit Oekraïense zijde wordt geclaimd dat Russische militairen het terrein deels zijn binnengedrongen.

"Russische grondtroepen in Mariupol hebben hun aanval op de Azovstal-staalfabriek voor de tweede dag voortgezet, ondanks Russische beweringen dat ze deze alleen zouden proberen te belegeren", aldus het Britse ministerie van Defensie vrijdagochtend.

Het Verenigd Koninkrijk denkt dat er een verband is tussen de "hernieuwde poging" om Azovstal in te nemen en de Dag van de Overwinning op 9 mei. Op deze dag viert Rusland jaarlijks de overwinning op de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens de Britten wil de Russische president Vladimir Poetin "een ​​symbolisch succes" boeken.

Vijftig burgers geëvacueerd uit Azovstal-fabriek

Uit het Azovstal-fabriekscomplex zijn vrijdag nog vijftig burgers in veiligheid gebracht. Dat melden Oekraïense autoriteiten en bevestigt ook het Russische ministerie van Defensie.

Eerder hadden Russische persbureaus al gemeld dat twee groepen burgers geëvacueerd konden worden. Ze zijn in bussen vertrokken.

Het Russische leger had eerder deze week beloofd drie dagen op rij een evacuatie van burgers mogelijk te maken, maar volgens Oekraïne ging de strijd om het complex gewoon door. De Russen zouden het staakt-het-vuren steeds hebben geschonden waardoor het vertrek van de burgers uiterst traag verliep.

Separatisten vervangen Oekraïense plaatsnaamborden door Russische

Pro-Russische separatisten hebben in het zuidoosten van Oekraïne plaatsnaamborden met de naam van Mariupol in het Oekraïens en Engels weggehaald en vervangen door borden in het Russisch. Dat laat het ministerie van Transport van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk weten in een verklaring.

Het ministerie heeft ook foto's gedeeld van hoe in oranje hesjes gestoken gemeentewerkers de verwisselingsoperatie uitvoeren. "Het werk aan verkeersborden in bevrijd gebied zal doorgaan", staat in de bekendmaking. In kleine plaatsen zouden soortgelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Uit datzelfde Mariupol is opnieuw een operatie uitgevoerd om honderden burgers te evacueren, zei VN-secretaris-generaal António Guterres donderdagavond tijdens een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad in New York.

Op deze door de Volksrepubliek Donetsk vrijgegeven foto is te zien hoe pro-Russische rebellen Oekraïense plaatsnaamborden vervangen door Russische. Op deze door de Volksrepubliek Donetsk vrijgegeven foto is te zien hoe pro-Russische rebellen Oekraïense plaatsnaamborden vervangen door Russische. Foto: AFP

Amnesty wil Rusland vervolgen voor gruweldaden in zeker acht steden

Amnesty International concludeert na eigen onderzoek dat Rusland in zeker acht steden oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het gaat om onrechtmatige aanvallen op burgers in oorlogstijd. Secretaris-generaal en voormalig VN-rapporteur Agnès Callamard vindt het "van groot belang dat de verantwoordelijken in de militaire keten worden berecht".

De mensenrechtenorganisatie bezocht steden als Bucha, Borodyanka, Novyi Korohod, Andriivka, Zdvyzhivka, Vorzel, Makariv en Dmytrivka. De onderzoekers spraken met 45 personen die familieleden, vrienden en andere burgers gedood zagen worden door Russische soldaten en nog eens 39 personen die ooggetuige waren van raketaanvallen op burgerdoelen. Daarnaast werd een grote hoeveelheid fysiek bewijs doorgenomen.

Amnesty beschrijft onder meer oorlogsmisdaden in Borodyanka, waar minstens 40 burgers werden gedood bij willekeurige luchtaanvallen die een hele buurt verwoestten. Duizenden mensen werden in één klap dakloos.

Vijf schepen onder Russische vlag aangemeerd in Nederland

Tot slot zijn in havens in ons land vijf schepen onder Russische vlag aangemeerd sinds 17 april. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat desgevraagd. Vanwege de oorlog in Oekraïne geldt sinds die datum een EU-verbod voor Europese havens om Russische schepen toegang te verlenen.

De schepen die alsnog Nederlandse havens zijn binnengevaren, vielen onder uitzonderingsregels. Die regels bepalen dat vaartuigen met gas, olie, landbouwproducten of medicijnen wel mogen aanmeren.

Een woordvoerder van het ministerie kon niet direct zeggen in welke havens de Russische schepen binnenkwamen. Wel is duidelijk dat minstens een van de schepen in Rotterdam aanmeerde, zo meldt een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam.