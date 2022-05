Amnesty International concludeert na eigen onderzoek dat Rusland in zeker acht steden oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het gaat om onrechtmatige aanvallen op burgers in oorlogstijd. Secretaris-generaal en voormalig VN-rapporteur Agnès Callamard vindt het "van groot belang dat de verantwoordelijken in de militaire keten worden berecht".

De mensenrechtenorganisatie bezocht steden als Bucha, Borodyanka, Novyi Korohod, Andriivka, Zdvyzhivka, Vorzel, Makariv en Dmytrivka. De onderzoekers spraken met 45 personen die familieleden, vrienden en andere burgers gedood zagen worden door Russische soldaten en nog eens 39 personen die ooggetuige waren van raketaanvallen op burgerdoelen. Daarnaast werd een grote hoeveelheid fysiek bewijs doorgenomen.

Amnesty beschrijft onder meer oorlogsmisdaden in Borodyanka, waar minstens 40 burgers werden gedood bij willekeurige luchtaanvallen die een hele buurt verwoestten. Duizenden mensen werden in één klap dakloos.

In Bucha en diverse andere steden in de provincie Kyiv konden onderzoekers zeker 22 executies van burgers vaststellen, mede doordat geconcludeerd kon worden dat kogelhulzen van speciale Russische makelij waren.

Nabestaanden en getuigen uitgebreid aan het woord in nieuw rapport

In het rapport He's Not Coming Back: War Crimes in Northwest Areas of Kyiv Oblast (vrij vertaald: Hij komt niet thuis: oorlogsmisdaden in de provincie Kyiv) toont Amnesty ook de slachtoffers van Russische oorlogsmisdaden. Zo is een hulpmiddel gemaakt waarmee belangstellenden door het oorlogsgebied kunnen 'lopen' en kan informatie worden opgevraagd over de overledenen en hoe zij aan hun einde kwamen.

Nabestaanden geven in gesprek met de mensenrechtenorganisatie gedetailleerd weer hoe de Russen burgerdoelen onder vuur namen. Zo vertelt iemand dat hij zijn huis in Borodyanka op 2 maart om 7.00 uur 's ochtends verliet en dat het appartement twintig minuten later werd gebombardeerd. Daarbij kwamen zijn moeder, broer, vrouw en schoonouders om het leven.

Een andere man was op weg naar een van de verwoeste flatgebouwen toen de enorme explosie plaatsvond. Hij was op 150 meter afstand en kwam er later achter dat zijn vrouw de raketaanval niet had overleefd.

Het rapport van Amnesty past in een reeks beschuldigingen van oorlogsmisdaden jegens Rusland. Moskou ontkent steevast burgerdoelen onder vuur te hebben genomen. Er lopen nog talloze onderzoeken naar gruweldaden van de Russen; zo onderzoekt onder meer de VN hoe het kan dat honderden lichamen van burgers werden gevonden op straat in Bucha. Vele slachtoffers waren vastgebonden en door hun hoofd geschoten.