Het Russische oorlogsschip Moskva zonk vorige maand door een Oekraïense raketaanval die kon worden uitgevoerd dankzij informatie van Amerikaanse inlichtingendiensten, meldt NBC News in de nacht van donderdag op vrijdag op basis van bronnen binnen de regering van de Amerikaanse president Joe Biden.

De bronnen melden dat de Oekraïense strijdkrachten de Amerikanen vlak voor het incident met het Russische vlaggenschip halverwege vorige maand informatie vroegen over "een schip in de Zwarte Zee". De inlichtingendiensten lieten daarop aan Oekraïne weten dat het om de Moskva ging. Ook hielpen de Amerikanen bij het bepalen van de exacte locatie van het schip.

Volgens de bronnen was het Amerikaanse leger niet op de hoogte van het plan van Oekraïne om het 186 meter lange Russische schip met raketten te treffen. De inlichtingen werden slechts gedeeld om Oekraïne te helpen zich te verdedigen tegen aanvallen van Russische schepen, zeggen de bronnen hierover.

Het is nog altijd niet onomstotelijk vastgesteld dat de cruiser door Oekraïense raketten getroffen werd. De VS zei dit wel te geloven, terwijl Rusland beweert dat het schip ten onder is gegaan doordat een vonk de munitie deed exploderen.

De onthulling van de Amerikaanse nieuwszender komt één dag na vergelijkbare berichtgeving van The New York Times. De Amerikaanse krant schreef dat Oekraïne er dankzij inlichtingen van de VS in is geslaagd Russische generaals om te brengen. De regering-Biden zou geprobeerd hebben dit geheim te houden.

De Amerikaanse hulp kan door het Kremlin gezien worden als een escalatie van het conflict in Oekraïne.