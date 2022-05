In de belegerde Oekraïense havenstad Mariupol is opnieuw een operatie aan de gang om honderden burgers te evacueren. Dat zei VN-secretaris-generaal António Guterres donderdag tijdens een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad in New York. Details over de operatie werden niet vrijgeven, omdat dan "het mogelijke succes kan worden ondermijnd".

Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigde dat een evacuatie van burgers uit de belegerde havenstad gaande is. Hij gaf in zijn dagelijkse videotoespraak aan niet te weten hoeveel mensen de stad konden verlaten. Verder zei zei Zelensky dat Russische troepen nog steeds de Azovstal-staalfabriek in Mariupol bestormen en beschieten.

Oekraïense bronnen meldden eerder op de dag dat nog ongeveer 200 burgers vastzitten in de staalfabriek. Bij twee eerdere operaties die werden bemiddeld door de VN en het Rode Kruis, werden ongeveer 500 mensen naar Zaporizhzhia gebracht, dat nog steeds onder Oekraïense controle staat. De Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk zei dat er voor vrijdag nog een evacuatiepoging gepland is.

Rusland is van plan om de belegerde Azovstal-staalfabriek in de Oekraïense havenstad Mariupol uiterlijk maandag 9 mei in te nemen. Dat meldt de Oekraïense presidentiële adviseur Oleksiy Arestovych. Op 9 mei viert Rusland dat het exact 77 jaar geleden is dat de nazi's werden verslagen.

"Het mooiste geschenk aan een heerser is het hoofd van zijn tegenstander", zei Arestovych tegen het Oekraïense persbureau UNIAN. "Ik zie duidelijk de ambitie om Azovstal te veroveren en Poetin de overwinning te geven op 9 mei. Hoewel ze dit heel graag willen, moeten we eerst nog zien of ze daarin slagen."

In Moskou staat voor maandag 9 mei een grote militaire parade gepland ter herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog.