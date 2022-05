Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Duitsland en de Verenigde Staten zullen Russische terreinwinst in Oost-Oekraïne nooit erkennen en Oekraïne doodde Russische generaals met behulp van Amerikaanse inlichtingendiensten, maar van een grootschalig tegenoffensief is voorlopig nog geen sprake.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Allereerst de verklaringen uit Berlijn en Washington. Bondskanselier Olaf Scholz en president Joe Biden hebben in een telefoongesprek toegezegd dat zij de door Rusland bezette gebieden in Oost-Oekraïne nooit als Russisch zullen beschouwen.

Beide leiders benadrukken dat pogingen om bijvoorbeeld veroverd gebied in de oostelijke regio's Donetsk en Luhansk bij Rusland in te lijven niet door de beugel kunnen. Daar worden mogelijk referenda georganiseerd waarbij de inwoners ervoor kunnen kiezen zich bij Rusland aan te sluiten.

Scholz en Biden spraken ook af dat het land van Volodymyr Zelensky op steun kan blijven rekenen bij de zelfverdediging van het land. Het tweetal roept Rusland opnieuw dringend op om het offensief te staken.

Rusland zou staakt-het-vuren Mariupol hebben genegeerd

Volgens Kyiv heeft Rusland een staakt-het-vuren in Mariupol genegeerd. Russische troepen zouden de staalfabriek in de zuidelijke havenstad opnieuw hebben gebombardeerd. Dat is het laatste Oekraïense militaire bolwerk in Mariupol.

Op het industrieterrein verblijven nog zo'n tweehonderd burgers, nadat in de voorgaande dagen vele honderden werden geëvacueerd.

47 Russisch leger bombardeert staalfabriek Mariupol

Op donderdag, vrijdag en zaterdag zouden tussen 8.00 en 18.00 opnieuw evacuaties moeten plaatsvinden voor de achtergebleven burgers, maar daar lijkt voorlopig nog geen sprake van, aldus Kyiv. Rusland ontkent de wapenstilstand te hebben gebroken.

De Verenigde Naties, die de evacuaties coördineren, lieten zich niet uit over de Russische en Oekraïense beweringen. Martin Griffiths, chef humanitaire zaken van de VN, vertelde alleen dat een konvooi is vertrokken dat vrijdagochtend burgers ophaalt uit het oorlogsgebied. De beweringen zijn ook niet door andere externe partijen geverifieerd, maar persbureau Reuters had wel beelden in zijn bezit van een ogenschijnlijk bombardement.

De Azovstal-staalfabriek in Mariupol. De Azovstal-staalfabriek in Mariupol. Foto: Reuters

Oekraïne zegt voor half juni geen tegenoffensief te starten

Het Oekraïense leger is nog niet in staat om in Mariupol en Oost-Oekraïne een grootschalig tegenoffensief op te starten, beweert de Oekraïense presidentieel adviseur Oleksiy Arestovych. Het land wacht nog op veel wapenleveringen vanuit het Westen en voor veel apparatuur moet het leger nog getraind worden. "Voor half juni verwachten wij geen tegenoffensief", aldus Arestovych.

Militaire experts zagen de afgelopen weken dat de Russen amper terreinwinst boeken in Oost-Oekraïne en tegelijkertijd zware verliezen lijden, zoals eerder gebeurde in Noord- en Zuid-Oekraïne. Dat zwengelde de vraag aan of Oekraïne binnenkort kon terugslaan.

148 Waarom wil Rusland Oekraïne van de kust afsluiten?

In de afgelopen weken zou het land wél met succes meerdere Russische generaals hebben gedood, en volgens The New York Times ging dat met behulp van Amerikaanse inlichtingendiensten.

Hoge Amerikaanse functionarissen zeggen dat de VS informatie overhandigde over het gevechtsgebied, maar ook over verwachte Russische troepenbewegingen. Tevens zou Kyiv dankzij Washington op de hoogte zijn van mobiele hoofdkwartieren van het Russische leger.

Israël: Poetin biedt excuses aan voor anti-Joodse uitlatingen

Donderdag was er ook nog op diplomatiek niveau nieuws. Zo beweert Israël dat Poetin excuses heeft aangeboden voor recente anti-Joodse uitlatingen van Sergey Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken.

Lavrov vertelde dat joden "de grootste antisemieten" zijn en dat Adolf Hitler net als Zelensky "ook Joods bloed had". Poetin had donderdag telefonisch contact met de Israëlische premier Naftali Bennett. Moskou heeft niet bevestigd dat hij daadwerkelijk excuses heeft aangeboden.

Duitse president mag tóch naar Oekraïne komen

Daarnaast heeft Zelensky een diplomatiek relletje met Duitsland gladgestreken. Duitse politici waren medio april ontstemd dat een werkbezoek van president Frank-Walter Steinmeier was geweigerd. Zelensky heeft hem én Scholz nu alsnog uitgenodigd.

Steinmeier wilde medio april tijdens een werkbezoek zijn steun uitspreken aan Oekraïne. Hij zou afreizen met staatshoofden Andrzej Duda (Polen), Alar Karis (Estland), Egils Levits (Letland) en Gitanas Nauseda (Litouwen), maar was als enige niet welkom.

Het is nooit duidelijk geworden waarom Steinmeier niet mocht afreizen. Mogelijk had het te maken met de politieke historie van Steinmeier.

De Duitser was voor zijn presidentschap twee keer minister van Buitenlandse Zaken. Critici zeiden dat hij als minister niet hard genoeg had opgetreden tegen Rusland. Steinmeier gaf begin april voor het eerst toe dat er fouten zijn gemaakt