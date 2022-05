Het Oekraïense leger begint op zijn vroegst half juni een tegenoffensief in de oorlog met Rusland, zegt de Oekraïense presidentieel adviseur Oleksiy Arestovych donderdag. De hoop is dat tegen die tijd door westerse landen aangekondigde wapenleveranties zijn aangekomen. Kyiv beweert ook dat de Russen in Mariupol een staakt-het-vuren voor evacuaties hebben gebroken.

Het Oekraïense tegenoffensief laat mede op zich wachten omdat voor sommige wapensystemen de militairen nog getraind moeten worden.

De Russen proberen momenteel op te rukken in Oost-Oekraïne. Westerse inlichtingendiensten beweren dat de Russen net als in Noord- en Zuid-Oekraïne moeite hebben om terreinwinst te boeken.

Arestovych verwacht niet dat de Russen voor 9 mei "significante overwinningen" zullen hebben geboekt. Op die dag viert Rusland een belangrijke feestdag waarop de overwinning op de nazi's in de Tweede Wereldoorlog wordt gevierd met parades en wapenvertoon. Veel militaire experts vermoeden dat de Russische president Vladimir Poetin de oorlog in Oekraïne dan wil presenteren als grote overwinning.

47 Russisch leger bombardeert staalfabriek Mariupol

Kyiv claimt dat van beloofde staakt-het-vuren Mariupol geen sprake is

De Russen zouden ook een parade willen organiseren in de zuidelijke havenstad Mariupol, die na maandenlange bombardementen en een even lange omsingeling grotendeels is ingenomen. Om het enorme complex van de Azovstal-staalfabriek, het laatste Oekraïense bolwerk in de stad, wordt nog gevochten.

Oekraïne meldt dat donderdag opnieuw gevechten zijn uitgebroken en dat de Russen de fabriek hebben bestormd. Die aanval zou zijn afgeslagen. Het Kremlin ontkent dat er überhaupt nieuwe gevechten hebben plaatsgevonden.

Moskou werkte de afgelopen dagen mee aan evacuatiepogingen uit de stad zodat inwoners het oorlogsgebied veilig kunnen verlaten. Honderden burgers wisten daardoor te vertrekken.

Donderdag, vrijdag en zaterdag zou er ook een staakt-het-vuren moeten zijn tussen 8.00 en 18.00 uur. In de Azovstal-staalfabriek zouden nog zeker tweehonderd burgers zitten. Die locatie zou, ondanks de evacuaties, opnieuw zijn gebombardeerd. Persbureau Reuters heeft beelden in handen waarop een grote rookwolk boven de fabriek te zien valt, maar kon de beelden nog niet verifiëren.

De Verenigde Naties hebben alvast een konvooi gestuurd om vrijdagochtend burgers te evacueren uit Mariupol. Martin Griffiths, chef humanitaire zaken van de VN, zegt dat de mensen weggehaald moeten worden uit "de sombere hel".