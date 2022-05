De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Duitse president Frank-Walter Steinmeier en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz donderdag uitgenodigd voor een bezoek aan Kyiv. De uitnodiging is opvallend, omdat Kyiv eerder nog een werkbezoek weigerde van Steinmeier, tot verontwaardiging van Duitse politici. Daardoor wilde Scholz ook nog niet zelf naar Kyiv, terwijl hij wel was uitgenodigd.

Steinmeier wilde medio april tijdens een werkbezoek zijn steun uitspreken aan Oekraïne. Hij zou afreizen met staatshoofden Andrzej Duda (Polen), Alar Karis (Estland), Egils Levits (Letland) en Gitanas Nauseda (Litouwen), maar was als enige niet welkom.

Het is nooit duidelijk geworden waarom Steinmeier niet mocht afreizen. Mogelijk had het te maken met de politieke historie van Steinmeier.

De Duitser was voor zijn presidentschap twee keer minister van Buitenlandse Zaken. Critici zeiden dat hij als minister niet hard genoeg had opgetreden tegen Rusland. Steinmeier gaf begin april voor het eerst toe dat er fouten zijn gemaakt in het beleid.

Steinmeier en Zelensky zouden hun geschil inmiddels hebben bijgelegd en spraken elkaar donderdag over de telefoon.

Zelensky had het op Twitter over "een goed, belangrijk en constructief gesprek" met Steinmeier. Hij bedankte voor de "krachtige steun" die Duitsland heeft geboden en sprak de verwachting uit dat die wordt uitgebouwd.