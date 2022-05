Tineke Ceelen is net terug uit Oekraïne. De directeur van Stichting Vluchteling maakte een rondreis door het land waar na zeventig dagen oorlog, meer dan zeven miljoen mensen ontheemd zijn. Ze bezocht onder meer Lviv, Kyiv en de zwaar getroffen plaatsen Bucha en Irpin. "De staat van verwoesting is om stil van te worden", zegt ze in gesprek met NU.nl.

Sinds 2003 staat Ceelen aan het roer van Stichting Vluchteling. In haar jaren als directeur bezocht ze veel conflictgebieden, waaronder Noord-Irak en Syrië ten tijde van de burgeroorlog. En toch kwamen in Oekraïne alle gebombardeerde woningen, de intens verdrietige gezichten en tegelijkertijd de enorme veerkracht van de Oekraïners weer net zo hard binnen.

"Ik ben geschokt door de omvang van vernietiging in de plaatsen die ik heb bezocht. Zo zijn er dorpen die volledig van de kaart zijn geveegd; daar staan alleen nog een paar uitgebrande ruïnes", vertelt Ceelen.

Schrijnend zijn ook de verhalen van de vele ouderen die Ceelen onderweg tegenkwam, onder wie een geëvacueerde vrouw uit Mariupol. "In haar stad zag de vrouw kinderen zonder ledematen, graven langs de weg, mensen die stierven aan hun verwondingen. Ze huilde zo hard dat ze trilde van haar kruin tot aan haar voeten. Hartverscheurend." Volgens Ceelen zijn ouderen vaak niet in staat om halsoverkop te vluchten, net als zieken of mensen met weinig geld.

Gevluchte ouderen worden opgevangen. Foto: René van Beek

De Russen lieten spoor achter van munitie, boobytraps en mijnen

Op dit moment zijn er ook gevluchte Oekraïners in binnen- en buitenland die weer naar huis willen terugkeren. "Levensgevaarlijk", volgens Ceelen, omdat de Russen een spoor van ongebruikte munitie, landmijnen en boobytraps achterlieten in de voorheen bezette gebieden.

Zo ontmoette Ceelen afgelopen zaterdag een bejaarde vrouw die aan het vegen was voor haar deur in het voorheen wekenlang bezette Irpin. "We raakten aan de praat, en ze zei: 'Je mag wel binnenkomen, maar er staat een bom achter mijn voordeur'", aldus Ceelen. "In eerste instantie geloof je dat niet, maar ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Er was een granaat geplaatst aan een object dat op een watervat leek."

De granaat die de vrouw aantrof in haar woning in Irpin. De granaat die de vrouw aantrof in haar woning in Irpin. Foto: René van Beek

Waarom er valstrikken worden achtergelaten in doodgewone woningen? "Dat doen Russische soldaten niet om het Oekraïense leger schade aan te brengen. Dat gebeurt om terreur te zaaien, terugkeer te bemoeilijken, om een maatschappij te ontwrichten. En dat lukt aardig", aldus Ceelen."Dit leger richt zoveel mogelijk schade aan onder de bevolking. Dat zagen we al eerder toen woonwijken, ziekenhuizen en scholen tot doelwit werden gemaakt."

Daardoor heerst de angst voor onzichtbare landmijnen op plekken waar Russische militairen zijn vertrokken. "Toen we met ervaren bommenruimers op stap waren, mochten we absoluut niet afwijken van de verharde wegen", vertelt Ceelen. "Ze zeiden: 'Het gras is niet je vriend in oorlogstijd'."

Naast dringende medische en psychologische hulp benadrukt Ceelen dan ook het belang van het ruimen van de achtergelaten explosieven in Oekraïne. "Er moeten voorlichtingsprogramma's komen om iedereen te informeren over hoe zoiets eruitziet en hoe je vervolgens moet handelen", aldus Ceelen, die wat de Oekraïense overheid nu aan voorlichting geeft te mager vindt.

In Bucha krabbelt men stilletjes overeind

Ceelen bezocht vorige week ook Bucha, de voorstad van Kyiv die bekend werd door de massale moorden op burgers die daar in maart plaatsvonden. "Helaas zijn er meer 'Bucha's': steden waar er op grote schaal is gemoord. Kijk naar Irpin, of Borodyanka, beide ook zwaar gehavend."

Langzaamaan probeert het stadje er nu weer bovenop te komen. "Het is er stil, geleidelijk keren de mensen weer terug, of komen de mensen die nooit zijn vertrokken weer tevoorschijn. Allemaal hebben ze een immens verdrietig verhaal."

"Ondanks alle verdriet, de pijn en de wanhoop, is de inzet die de Oekraïners voor elkaar hebben immens. Dat zag ik nooit eerder op deze schaal." Het is de lerares die voor alle ontheemden kookt, de buurtbewoners die alvast zijn begonnen met puinruimen en iedereen die gevluchte landgenoten in huis opvangt. Ceelen: "Ondanks hun kwetsbaarheid staan de Oekraïners met opgestroopte mouwen en vol goede wil klaar om er het beste van te maken."