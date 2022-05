Mensenrechtenorganisatie Disability Rights International (DRI) maakt zich na onderzoek zorgen over het lot van de naar schatting 100.000 Oekraïense kinderen met een beperking die in verzorgingsinstellingen in het land wonen. BBC News bevestigt dat sommige kinderen zijn achtergelaten door hun verzorgers die zijn gevlucht voor het oorlogsgeweld in Oekraïne.

Volgens DRI zijn sommige kinderen met een beperking vastgebonden aan bedden in overvolle verzorgingshuizen. Anderen zouden zijn overgebracht naar Rusland. Van weer andere kinderen met een beperking is het lot onbekend.

Onbevestigde berichten spreken over duizenden achtergelaten kinderen. BBC News heeft opnames gemaakt van Oost-Oekraïense kinderen met een beperking die door hun naar het buitenland gevluchte verzorgers zijn achtergelaten.

DRI organiseert donderdag een online bijeenkomst om de situatie te bespreken. Daarbij staat ook het lot van de kinderen na de oorlog op de agenda.