Het is woensdag gelukt om 344 Oekraïense burgers uit de zwaar getroffen havenstad Mariupol te evacueren, heeft president Volodymyr Zelensky in de nacht van woensdag op donderdag bekendgemaakt. Dat gebeurde in samenwerking met verschillende organisaties, die hij daarvoor bedankte.

De Verenigde Naties en het Rode Kruis slaagden erin de vluchtelingen van Mariupol naar Zaporizhzhia te brengen. Osnat Lubrani van het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken (OCHA) liet weten dat veel van de evacués niet meer bij zich hadden dan de kleding die ze droegen.

"Er moet nog veel meer werk worden verzet om burgers die verstrikt raken in gevechten te laten vertrekken naar waar ze heen willen", aldus Lubrani in een verklaring.

Hoeveel van de ruim driehonderd vluchtelingen verscholen zaten onder het complex van de Azovstal-staalfabriek in de Zuid-Oekraïense stad is niet duidelijk. Zelensky vroeg woensdag in een telefoongesprek met VN-chef António Guterres nog om hulp bij het evacueren van de gewonden op het complex, "van wie de levens in gevaar zijn".

Het Russische leger liet weten dat de strijd om het complex donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 8.00 uur en 18.00 uur (lokale tijd) wordt gestaakt om meer evacuaties mogelijk te maken. Zelensky zei dat hij hoopt dat "de succesvolle evacuatie" kan worden voortgezet.

Staalfabriek zou zijn gebombardeerd

Het terrein van de Azovstal-fabriek in Mariupol zou zijn gebombardeerd. Op satellietbeelden die woensdag zijn gemaakt, is volgens The New York Times het resultaat van de "intense bombardementen" te zien. De Amerikaanse krant publiceert een foto van zwartgeblakerde gebouwen op het terrein.

Oekraïne meldde woensdag dat Russische militairen het terrein waren binnengedrongen. Het Kremlin ontkende een bestorming van de Azovstal-fabriek. Oekraïense strijdkrachten spreken op Telegram van "hevige gevechten". Geen van deze beweringen aan Russische of Oekraïense zijde kan worden geverifieerd.