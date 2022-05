Oekraïne heeft Russische generaals kunnen vinden en doden aan de hand van informatie die was ontvangen van Amerikaanse inlichtingendiensten, bevestigen hoge Amerikaanse functionarissen aan The New York Times. Oekraïense autoriteiten zeiden eerder dat ze ongeveer twaalf Russische generaals aan de frontlinies hebben gedood.

De regering Biden geeft Oekraïne niet alleen actuele inlichtingen over het gevechtsgebied, maar ook over verwachte Russische troepenbewegingen. De informatie is volgens de zegslieden afgeleid uit recente Amerikaanse evaluaties van het geheime strijdplan dat Moskou heeft voor de gevechten in de Donetsbekken-regio in Oost-Oekraïne.

Oekraïne combineert de Amerikaanse info met eigen inlichtingen

De VS laat Oekraïne de locatie weten van de mobiele hoofdkwartieren van het Russische leger. Oekraïense functionarissen combineren die geografische informatie met eigen inlichtingen, zoals onderschepte communicatie over de aanwezigheid van hoge Russische officieren die aanvallen zouden laten uitvoeren.

De Amerikanen bevestigden de aanwezigheid van doelen die het Oekraïense leger had vastgesteld en lieten ook weten waar andere doelen zich bevonden. De stroom aan bruikbare inlichtingen die Amerika aan Oekraïne heeft gegeven over de verplaatsing van Russische troepen, is ongeëvenaard, stelt de NY Times.

Washington vreest escalatie

De Amerikaanse functionarissen die met de krant spraken, deden dit op voorwaarde van anonimiteit. Washington poogt veel informatie over het slagveld geheim te houden, uit angst dat dit zal leiden tot een escalatie en de Russische president Vladimir Poetin zal uitlokken om een grotere oorlog te beginnen.

Om de Russische troepenbewegingen te traceren hebben de Amerikaanse inlichtingendiensten sinds het begin van de invasie gebruikgemaakt van geheime en commerciële satellieten en andere bronnen. Ter bescherming van hun methoden wilden de Amerikaanse functionarissen niet vertellen hoe zij de informatie over de Russische hoofdkwartieren precies hebben bemachtigd.