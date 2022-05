Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Russische troepen hebben woensdag de Azovstal-fabriek in Mariupol bestormd. Verder hebben journalisten ontdekt dat bij een raketaanval op een theater in maart niet driehonderd, maar zeshonderd burgers omkwamen.

Russische militairen zijn het terrein van de Azovstal-fabriek in de Oekraïense havenstad Mariupol binnengedrongen, zei de chef van de regerende partij in het Oekraïense parlement tegen Radio Free Europe/Radio Liberty. Volgens hem is er nog altijd contact met de Oekraïense troepen die het enorme complex verdedigen.

De burgemeester van de grotendeels door Russen ingenomen havenstad meldde eerder op de dag hevige gevechten op het terrein, waardoor het contact met het regiment van enkele duizenden soldaten daar verloren was gegaan. Het Kremlin ontkende dat de Azovstal-fabriek werd bestormd.

Door de gevechten kan een gehoopte nieuwe evacuatie uit het laatste bolwerk van verzet in de Zuid-Oekraïense stad vermoedelijk niet doorgaan. Rusland zou daar komende maandag een overwinningsparade willen organiseren.

Ondertussen weersprak de Oekraïense buitenlandminister Dmytro Kuleba op een livestream op Twitter dat Rusland de hele stad onder controle zou hebben. Het verzet in de fabriek houdt volgens hem stand. Hij wees er volgens de BBC op dat een nieuwe evacuatie met veel inspanningen en druk op Rusland mogelijk is.

Opnieuw evacuatiebussen vertrokken uit Mariupol

Woensdagochtend zijn er opnieuw evacuatiebussen vertrokken uit Mariupol, heeft de gouverneur van de regio Donetsk bekendgemaakt. Het konvooi rijdt naar de door Oekraïne gecontroleerde stad Zaporizhzhia.

Bij de evacuatiepoging werkt Oekraïne samen met de Verenigde Naties en het Rode Kruis. Gouverneur Pavlo Kyrylenko deelde geen verdere details. Zo is bijvoorbeeld niet bekend om hoeveel bussen het gaat.

Het is ook niet duidelijk of meer burgers zijn geëvacueerd uit de staalfabriek Azovstal. Zo'n honderd mensen die afgelopen weekend van het industrieterrein werden gehaald, arriveerden dinsdag met een dag vertraging in Zaporizhzhia.

Een evacuatiebus bereikt Zaporizhzhia. Een evacuatiebus bereikt Zaporizhzhia. Foto: Reuters

Nog eens twintig doden gevonden rond Kyiv

In de regio rond Kyiv zijn het afgelopen etmaal volgens de politie de lichamen van nog eens twintig burgers aangetroffen. Daarmee komt het totale aantal doden in het gebied rond de Oekraïense hoofdstad op 1.235.

Politiechef Andriy Nebytov meldde dat de vondsten werden gedaan in Borodyanka en omliggende dorpen, op zo'n 25 kilometer van Bucha waar Russische troepen oorlogsmisdaden zouden hebben gepleegd.

Van de 1.235 lichamen zijn er meer dan 800 onderzocht door experts. "Helaas kwamen de meesten van hen om door schotwonden", zei Nebytov op een video die het ministerie van Binnenlandse Zaken vrijgaf. Er moeten volgens hem nog 282 slachtoffers worden geïdentificeerd.

Een lid van de Oekraïense regering zei eind april dat de stoffelijke overschotten van 1.020 mensen in mortuaria in de regio Kyiv liggen.

Raketaanval op theater Mariupol kostte niet driehonderd, maar zeshonderd levens

Bij de raketaanval op een theater in Mariupol op 16 maart zijn ongeveer zeshonderd mensen omgekomen, twee keer zo veel als het stadsbestuur eerder op basis van eigen onderzoek meldde. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van journalisten van het Amerikaanse persbureau AP.

Daarmee zou het voor zover bekend gaan om de dodelijkste aanval op burgers tot nu toe in de oorlog in Oekraïne. Onder de slachtoffers waren ook kinderen.

Het onderzoek van AP is gebaseerd op verslagen van 23 overlevenden, reddingswerkers en mensen die wisten dat mensen het theater gebruikten als schuilkelder. Ook maakten de onderzoeksjournalisten gebruik van plattegronden, foto's en video's van het theater.

EU zet Russische patriarch Kirill op sanctielijst

De geestelijk leider van de Russisch-orthodoxe kerk, patriarch Kirill, staat op de voorgestelde nieuwe sanctielijst van de Europese Unie. Dat hebben diplomatieke bronnen bevestigd aan het ANP.

Kirill is openlijk aanhanger van de Russische president Vladimir Poetin en steunt hem. Als Kirill op de lijst blijft staan, worden zijn buitenlandse tegoeden bevroren en mag hij de EU niet in.

De EU-landen zijn nog in onderhandeling over het door de Europese Commissie voorgestelde sanctiepakket, waar naar verluidt 58 personen op staan. Onder hen zijn hoge militairen en andere betrokkenen bij de oorlogsmisdaden in het Oekraïense Bucha en de belegering van Mariupol.