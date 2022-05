Bij de raketaanval op een theater in de Oekraïense stad Mariupol op 16 maart zijn ongeveer zeshonderd mensen omgekomen, twee keer zo veel als het stadsbestuur eerder op basis van eigen onderzoek meldde. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van journalisten van het Amerikaanse persbureau AP.

Daarmee zou het voor zover bekend gaan om de dodelijkste aanval op burgers tot nu toe in de oorlog in Oekraïne. Onder de slachtoffers waren ook kinderen.

Het onderzoek van AP is gebaseerd op verslagen van 23 overlevenden, reddingswerkers en mensen die wisten dat mensen het theater gebruikten als schuilkelder. Ook maakten de onderzoeksjournalisten gebruik van plattegronden, foto's en video's van het theater.

Op basis van het verzamelde materiaal maakten de journalisten een 3D-model van het gebouw. Daarbij lieten ze zich door ooggetuigen en overlevenden vertellen in welke ruimten mensen zich op de dag van de aanval schuilhielden.

Op basis van zestien getuigenverslagen schat AP dat op het moment van de aanval zo'n duizend mensen in de schuilkelder onder het theater waren. Dat aantal komt overeen met de eerdere schatting van het stadsbestuur van Mariupol.

Onderzoek weerlegt Russische beweringen

Mensen die wisten te ontsnappen aan de dood vluchtten hoofdzakelijk via de hoofdingang en een zijingang. De achterkant en een andere zijkant van het gebouw stortten volledig in, blijkt uit de reconstructie van AP.

Het AP-onderzoek weerlegt ook de Russische beweringen dat het theater door Oekraïense troepen is gesloopt of als Oekraïense basis diende. Geen van de getuigen waarop AP zich baseert, heeft op de dag van de aanval Oekraïense troepen zien opereren rond het theater. Verder beweren alle getuigen dat het theater is verwoest door een Russische luchtaanval en dat de Russen wisten dat het gebouw gebruikt werd als schuilkelder.

Rusland ontkent het theater te hebben geraakt en dat het burgers als doelwit heeft gehad.