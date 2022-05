Na een nacht van luchtaanvallen zijn Russische troepen woensdagochtend vroeg begonnen met het bestormen van de Azovstal-fabriek in Mariupol, zeggen Oekraïense bronnen. De staalfabriek is het laatste Oekraïense bolwerk van verzet in de havenstad.

Het Russische ministerie van Defensie liet dinsdag al weten dat het de fabriek aanviel met beschietingen en bombardementen. Bij de bestorming zijn volgens de Oekraïense autoriteiten twee burgers omgekomen.

Dinsdag kwamen ruim honderd geëvacueerde burgers die vastzaten op het door Russen omsingelde terrein van de Azovstal-fabriek veilig aan in de stad Zaporizhzhia. Naar schatting zitten nog zo'n tweehonderd burgers vast in de fabriek, naast een onbekend aantal Oekraïense strijders.

Toen de Russen Mariupol grotendeels in handen kregen, verplaatsten de laatste Oekraïense verdedigers van de stad zich naar de fabriek. Het is een groot complex met ondergrondse gangen en is volgens Oekraïne bestand tegen de kracht van een atoombom.

De evacuatie van burgers wordt bemoeilijkt omdat bijna heel Mariupol is ingenomen door Russische troepen.