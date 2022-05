De brandweer van IJsselmuiden heeft dinsdagavond zeven voertuigen overgedragen aan collega's in de Oekraïense stad Uzhhorod, meldt brandweerman Simon Doorn op sociale media. Zondagnacht vertrok een konvooi van vijf tankautospuiten, één autoladder en een personenbus met motorspuitaanhanger uit IJsselmuiden.

Het konvooi bereikte Oekraïne via Hongarije en arriveerde dinsdag op de eindbestemming in het uiterste zuidwesten van Oekraïne. "We hebben onze missie volbracht. De voertuigen zijn na een korte ceremonie overgedragen aan de brandweer van Uzhhorod", schrijft Doorn.

Door de oorlog heeft Oekraïne een tekort aan brandweerspullen. De schenking van de brandweervoertuigen is een initiatief van het brandweerkorps van IJsselmuiden, dat al jarenlang contacten onderhoudt met bevriende korpsen in Oekraïne.

In het Oost-Europese land is door de oorlog een tekort ontstaan aan brandweerspullen. Eerder gingen al vier trailers met Nederlandse bluspakken en ander materiaal naar Oekraïne.

Brand na verkeersongeval

Dat er in Oekraïne niet alleen brand ontstaat door de oorlog, bleek dinsdag in het westen van het land. Nabij het dorp Sitne gingen na een botsing een bus, een benzinetankwagen en een personenauto in vlammen op. Er kwamen 27 personen om en de snelweg van Kyiv naar Lviv werd geheel afgesloten.