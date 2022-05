Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: De Russische troepen openden dinsdag de aanval op de Azovstal-staalfabriek in Mariupol, terwijl nog niet alle burgers geëvacueerd waren. In het westelijk gelegen Lviv viel de stroom uit nadat drie verdeelstations werden geraakt door Russische raketten.

In eerste instantie ging dinsdag de evacuatie van burgers vanuit de staalfabriek nog door. Volgens het Rode Kruis werden er nog eens honderd burgers uit het complex geleid. Eerder werden er al honderden mensen met succes geëvacueerd.

's Middags maakte het Russische ministerie van Defensie echter bekend dat Rusland de aanval op de fabriek had geopend. Volgens Rusland maakten Oekraïense soldaten gebruik van de wapenstilstand om nieuwe posities in te nemen.

Sviatoslav Palamar, de commandant van het Oekraïense Azovbataljon dat ter plaatse is, sprak in een verklaring op sociale media van "een krachtig offensief" van de Russen. Volgens Palamar maken de Russen onder meer gebruik van pantservoertuigen en tanks. Ook zouden er versterkingen voor de Russen per schip onderweg zijn.

Een Russisch voertuig schiet een raket af in de omgeving van de Azovstal-staalfabriek in Mariupol. Een Russisch voertuig schiet een raket af in de omgeving van de Azovstal-staalfabriek in Mariupol. Foto: Reuters

Burgers 'vast in de hel', onbekend hoeveel

Het is niet bekend hoeveel burgers zich nog in de staalfabriek bevinden. Eerder op dinsdag zei burgemeester Vadym Boychenko dat er nog zo'n tweehonderd burgers zich in de staalfabriek bevinden. Hij kon niet zeggen of er in de tussentijd nog meer van hen met succes geëvacueerd waren.

Volgens Pascal Hundt, hoofd van het internationale comité van het Rode Kruis, zitten de burgers nu "gevangen in de hel". "We hadden gehoopt meer mensen te kunnen evacueren."

EU en Poetin wisselen nieuwe sancties uit

De Europese Unie komt waarschijnlijk woensdag met een nieuw pakket sancties tegen Rusland. Daarin staat dat Europa de import van Russische olie wil beperken. Ook wil het landenblok Russische banken en verspreiders van desinformatie aanpakken.

De EU legde Rusland al vijf keer eerder sancties op vanwege de inval in Oekraïne. Volgens diplomaten zal voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen woensdag details van het zesde sanctiepakket bekendmaken.

Als reactie op de sancties dreigt de Russische president Vladimir Poetin de uitvoer van bepaalde producten en grondstoffen te stoppen. Om welke goederen het gaat, is niet duidelijk. Poetin heeft zijn regering opdracht gegeven om binnen tien dagen met een lijst te komen van organisaties en personen waartegen sancties moeten worden ingevoerd, nog los van westerse politici die al op die lijst staan.

Stroomuitval in delen van Lviv na Russische luchtaanval

De bevolking van de West-Oekraïense stad Lviv is werd opgeschrikt door een Russische luchtaanval. Volgens burgemeester Andriy Sadovyi is in een aantal wijken de elektriciteit uitgevallen, doordat drie verdeelstations zijn beschadigd. Ook de internetverbinding is verstoord.

Sadovi vertelde ook dat twee waterpompstations zijn getroffen door Russische raketten, maar dat de watervoorziening is hersteld door alternatieve bronnen te gebruiken. Het Russische leger nam Lviv, dat niet ver van de Poolse grens ligt, op 18 april voor het laatst onder vuur.