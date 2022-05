Op de Dag van de Overwinning viert Rusland de zege op de nazi's in de Tweede Wereldoorlog, de grootste bron van nationale trots. Dit jaar wordt druk gespeculeerd over de manier waarop het Kremlin de jaarlijkse feestdag zal gebruiken om de invasie van Oekraïne te promoten. Mag de oorlog straks ook in Rusland zo heten, of wordt Europa weer een 'volksrepubliek' rijker? Samensteller voorpagina Matthijs le Loux maakt de balans op.

Gangbaarste theorieën over hoe Rusland de Dag van de Overwinning zal vieren Complete overwinning in Mariupol uitroepen

Oekraïne formeel de oorlog verklaren

Veroverde Oekraïense provincie Kherson uitroepen tot 'volksrepubliek'

'Volksrepublieken' in Donetsk en Luhansk officieel tot deel van Rusland maken

Zelfs wie niet wist wat er op 9 mei gebeurt in Rusland, heeft er waarschijnlijk weleens iets van meegekregen: het vuurwerk boven de uivormige koepels van de Basiliuskathedraal, de gebogen oude mannen in uniform en de parade van imposant militair wapentuig over het iconische Rode Plein in het hart van Moskou.

In tijden van oorlog krijgt zo'n herdenking een extra lading en dat is na de Russische invasie van Oekraïne niet anders. Westerse en Oekraïense analisten en functionarissen speculeren al langer over de manier waarop de feestdag er dit jaar zal uitzien. Het Kremlin stelt 9 mei als deadline voor iets wat als overwinning gevierd kan worden, luidt een van de meest gehoorde theorieën, zoals de volledige verovering van Mariupol.

Sinds een week doet ook een andere theorie over de plannen van de Russische president Vladimir Poetin steeds vaker de ronde. "Ik denk dat hij zal proberen verder te gaan dan zijn 'speciale operatie'", zei de Britse minister van Defensie Ben Wallace in een praatprogramma op de radio.

"Hij is bezig geweest het veld voor te bereiden, om de basis te leggen, zodat hij kan zeggen: 'Kijk, dit is nu een echte oorlog tegen nazi's en ik heb meer mankracht nodig. Ik moet meer Russisch kanonnenvoer hebben.'"

Mag de oorlog nu zo heten?

De Britse minister verwees naar de Russische fictie dat de invasie van het buurland geen oorlog is, maar een proactieve vredesmissie. Geen Russische 'bevrijder' zou ooit op een Oekraïense burger mikken, houdt het Kremlin vol. Tenzij die eigenlijk een neonazi is en zich, onder aanmoediging van de Verenigde Staten en de NAVO, elke ochtend doucht met het bloed van Russischsprekende Oekraïners.

Haal je het als Rus in je hoofd toch het woord "oorlog" te gebruiken voor wat er in Oekraïne gebeurt, dan maak je kans op vijftien jaar in een strafkamp.

Dat de oorlog geen oorlog mag heten, heeft ook nadelen voor Poetin en de zijnen. Volgens de Russische wet mogen dienstplichtige soldaten niet zomaar worden ingezet in het buitenland als er geen oorlog is.

Dat heeft Moskou er niet van weerhouden ze toch te gebruiken in Oekraïne, bijvoorbeeld door de tieners een contract te laten tekenen waarmee ze voortaan gelden als professionele militairen. Maar voor grootschalige inzet is een oorlogsverklaring nodig. Rusland kan dan ook meer reservisten oproepen voor actieve dienst in Oekraïne.

Het is wel duidelijk dat de Russen extra mankracht goed kunnen gebruiken. Westerse inlichtingendiensten denken dat de oorlog tot nu toe het leven heeft gekost aan zeker tienduizend Russische soldaten en zo'n dertigduizend anderen zijn uitgeschakeld door verwondingen of gevangenneming. Dat zou betekenen dat ongeveer een derde van de enorme troepenmacht die Rusland voor de invasie verzamelde aan de Oekraïense grenzen buiten gevecht is gesteld.

Bovendien brengt een oorlog doorgaans het zogeheten rally around the flag-effect met zich mee: een piek van vaderlandsliefde onder de bevolking. Wellicht kan dat de gevolgen van de westerse sancties, die steeds voelbaarder worden in Rusland, wat doen vergeten.

Iedereen een 'volksrepubliek'

Een andere mogelijkheid is dat Rusland op de Dag van de Overwinning verklaart dat er een nieuwe 'volksrepubliek' in het leven wordt geroepen in Zuid-Oekraïense Kherson, de eerste grote stad die door de Russen werd veroverd. Ook zou Poetin kunnen aankondigen dat de volksrepublieken in Donetsk en Luhansk deel gaan uitmaken van Rusland, zoals gebeurde in de Krim in 2014.

Zulke stappen hebben gevolgen voor de onderhandelingen die op den duur een einde zullen maken aan deze oorlog (want zo eindigen ze meestal), maar betekenen niet veel voor het verdere strijdverloop. Het nieuwe hoofddoel van de oorlog, de verovering van de rest van de Oekraïense provincies in het Donetsbekken, verloopt stroef voor de Russen.

Westerse en Oekraïense analisten stellen dat de Russische strijdkrachten nog steeds kampen met logistieke problemen en laag moreel. Ondanks zware beschietingen wordt er weinig terreinwinst geboekt, en de Oekraïners krijgen steeds meer kanonnen van het Westen om mee terug te schieten. Ondanks zware verliezen succesvolle Oekraïense tegenaanvallen in het noordoosten, rond Kharkiv en Izyum, zorgen ervoor dat de Russen de Oekraïense verdedigers in het oosten van het land niet kunnen omsingelen.

Ook bij de verovering van de rest van Kherson, de provincie waarvan ze de gelijknamige hoofdstad dus al in handen hebben, worden de Russen in de verdediging gedrongen door Oekraïense aanvallen. Weten ze desondanks weer op te trekken, dan wacht de confrontatie met de goed ingegraven verdedigers in Zaporizhzhia, Mykolaiv en Odesa.

Toeschouwers kijken naar een repetitie voor de 9 meiparade in Moskou op 28 april. Toeschouwers kijken naar een repetitie voor de 9 meiparade in Moskou op 28 april. Foto: AP

Magere parade in Moskou

Het is vooralsnog moeilijk te voorspellen welke van de genoemde opties (of combinatie daarvan) Poetin zal kiezen om de feestelijkheden op de Dag van de Overwinning mee op te leuken en de oorlog in Oekraïne te promoten. In de aanloop naar de grote dag zal waarschijnlijk duidelijker worden welke lijn Rusland kiest.

"We hebben gezien dat de Russen veel meer moeite in hun propaganda stoppen, om af te leiden van hun tactische en strategische falen op het strijdtoneel in Oekraïne", zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

Wat de propagandisten van het Kremlin ook uit hun mouw schudden, de problemen tijdens de 'speciale operatie' zullen duidelijk zichtbaar zijn op 9 mei. Eerder deze week bleek uit Russische documenten dat de grote militaire parade op het Rode Plein zal bestaan uit bijna 35 procent minder voertuigen dan vorig jaar, meldde onder meer Forbes.

Veel van het wapentuig dat wel meerijdt, kan worden gerekend tot militaire B-garnituur. Dat wordt niet het machtsvertoon waar Poetin de voorkeur aan geeft.